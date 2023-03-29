Названо 7 последствий полного отказа от сладкого

Когда человек убирает из рациона сахар, организм испытывает дискомфорт. Но это ощущение длится недолго, и последствия отказа от сахара в итоге самые положительные. О том, как изменение пищевых привычек отражается на здоровье, рассказал "Вечерней Москве" диетолог Михаил Гинзбург.

По словам врача, сахар имеет весьма наркотический эффект. Поскольку он быстро усваивается, человек сразу начинает себя чувствовать хорошо. Однако сахар так же быстро и уходит, поэтому становится "плохо". Таким образом и возникает зависимость от сладкого.

После отказа от сахара может появиться тревога, иногда снижается настроение. Но это чувство длится дня три-четыре, заверил Гинзбург. То же самое происходит и при отказе от кофе. Чтобы сгладить переходный период, можно использовать заменители — инулин, олигофруктозу, эритрит, стевию, — подчеркнул диетолог.

"После отказа от сахара улучшается сон, повышается настроение, уходит тревога, снижается давление. Можно заметить нормализацию уровня липидов в крови и некоторое снижение веса. Со временем можно ощутить, что вкус обычных продуктов стал более выразительным и приятным", — заключил эксперт.