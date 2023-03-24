Россияне хотят сбросить набранные за зиму килограммы ради одежды и второй половинки

У российских мужчин и женщин есть несколько главных причин для того, чтобы сбросить весной лишние килограммы. Однако для обоих полов их значимость далеко не равноценна. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом правильного питания Level Kitchen. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Почти каждый второй опрошенный мужчина (42%) весной худеет для того, чтобы быть в хорошей форме. А каждый пятый стремится влезть в вещи, купленные ранее. Третьей по популярности причиной сбросить вес стало желание нравиться девушке или жене — ради этого 11% респондентов готовы сесть на диету и не вылезать из спортзала.

У женщин все три причины можно назвать одинаково главными: 26% опрошенных хотят набрать потерянную за зиму форму; примерно столько же (по 25%) хотят без каких-то проблем носить купленные ранее вещи и произвести впечатление на вторую половинку.

Состояние здоровья и необходимость его улучшить — то, что одинаково ценно для мужчин и для женщин. Каждый десятый из опрошенных худеет этой весной, чтобы стать здоровее. Любопытно, что каждого десятого мужчину ничего не смогло бы заставить сбросить вес. Среди женщин подобного мнения придерживается лишь один процент опрошенных.

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что если у человека нет противопоказаний, то весной лучше всё же сбросить набранный за зиму лишний вес. Если этого не делать, то через какое-то время "глаз замылится" — и человек привыкнет к новому образу.

"А следующей зимой рискуете приплюсовать к нему очередные килограммы. То есть набранные за зиму 3–5 кг могут стать началом более серьёзного процесса набора веса. И здесь любая мотивация будет уместна: неважно, нужно ли влезть в прошлогодние джинсы или просто заслужить похвалу окружающих. Особенно хорошо работают коллективные договорённости. Это может быть соревнование, общий чат, спор или просто дружеская поддержка. Особенно это важно для женщин: многие из них легко "загораются", но так же легко бросают начатое", — рассказывает специалист.

По словам нутрициолога, поддержка семьи и близких также очень важна, ведь зачастую людям приходится существенно менять привычки питания или вводить новые форматы (разгрузочные дни, подсчёт калорий или заказ готового питания). Если близкие люди относятся к этому с поддержкой и пониманием, шансы на успех в борьбе с ненужными килограммами резко вырастут, подчёркивает Мещерякова.