Эндокринолог рассказала, как худеть без вреда для здоровья

В жизнь необходимо ввести устойчивые здоровые привычки, чтобы не подвергать организм риску во время потери веса. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева.

Специалист перечислила несколько методов здорового похудения, которые помогут сбросить вес без вреда для организма. В первую очередь она рекомендовала стремиться к небольшому дефициту калорий.

"Большинство исследований показывают, что дефицит в 10–20% легко соблюдать, регулировать и поддерживать. Создайте дефицит в 250–500 калорий в день", — отметила специалист.

Медик также посоветовала увеличить физическую активность, совмещать силовые и кардиотренировки около 30 минут каждый день. Анна Кривошеева указала, что силовые упражнения помогают нарастить мышечную ткань, а это усиливает метаболизм. Кроме того, лучше ограничить употребление обработанных продуктов.

"Старайтесь большую часть рациона составлять из цельных продуктов с минимальной обработкой, которые обычно содержат меньше калорий и больше белка, клетчатки и полезных жиров, чтобы обеспечить чувство сытости", — отметила эндокринолог.

Анна Кривошеева посоветовала есть больше белка, исключить сладкие напитки и пить воду. Лучше всего снижать вес медленно, постепенно добавляя новые здоровые привычки.