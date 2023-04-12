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12 апреля, 08:56

Диетолог назвала два идеальных продукта для поддержания здоровья кишечника

Диетолог Тихомирова назвала шампиньоны и печёные яблоки полезными для кишечника

Печёные яблоки и шампиньоны являются одними из самых полезных продуктов для здоровья толстого кишечника. Так считает врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

По словам специалиста, в печёных яблоках содержится много активного пектина. Это растворимая клетчатка, полезная для кишечника, она выводит из организма вредные вещества, способствует устранению запоров и даже помогает похудеть. А вот в шампиньонах есть грибная клетчатка, которая также обладает сорбирующими свойствами.

"Для худеющих шампиньоны просто идеальный продукт в том плане, что у них практически отсутствует калорийность. Основой шампиньонов является грибная клетчатка, поэтому белка в них мало и он не усваивается в организме", — отметила эксперт в беседе с "Известиями".

Клетчатка, содержащаяся в этих грибах, не переваривается, поэтому они не влияют на увеличение веса, указала диетолог. Кроме того, в шампиньонах нет жиров и углеводов, а также они полезны для поддержания бифидо- и лактобактерий.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что на развитие рака кишечника может указывать анемия, когда в организме уменьшается количество эритроцитов. Это объясняется открывшимся кровотечением из опухоли.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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