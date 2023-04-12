Диетолог назвала два идеальных продукта для поддержания здоровья кишечника

Печёные яблоки и шампиньоны являются одними из самых полезных продуктов для здоровья толстого кишечника. Так считает врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

По словам специалиста, в печёных яблоках содержится много активного пектина. Это растворимая клетчатка, полезная для кишечника, она выводит из организма вредные вещества, способствует устранению запоров и даже помогает похудеть. А вот в шампиньонах есть грибная клетчатка, которая также обладает сорбирующими свойствами.

"Для худеющих шампиньоны просто идеальный продукт в том плане, что у них практически отсутствует калорийность. Основой шампиньонов является грибная клетчатка, поэтому белка в них мало и он не усваивается в организме", — отметила эксперт в беседе с "Известиями".

Клетчатка, содержащаяся в этих грибах, не переваривается, поэтому они не влияют на увеличение веса, указала диетолог. Кроме того, в шампиньонах нет жиров и углеводов, а также они полезны для поддержания бифидо- и лактобактерий.