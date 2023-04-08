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8 апреля, 13:40

Россиянам рассказали, к каким заболеваниям может привести страсть к чипсам и сухарикам

Нутрициолог Деккер назвала снеки из орехов и цельного зерна наименее вредными

Лучше всего выбирать снеки из цельного зерна, орехов, семечек и фруктов. В них не должно быть соли, красителей и консервантов. Так считает член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения нутрициолог Ольга Деккер.

Она рекомендовала покупать именно натуральные снеки, которые могут содержать витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку. Меньше всего вреда наносят гренки из цельного зерна или ржаного хлеба, рисовые хлопья, а также орехи без добавления масла и большого количества соли. Кроме того, стоит обратить внимание на печёные кусочки яблок, киви или бананов.

"Однако и тут важно понимать, что даже наименее вредные солёные снеки не должны стать основой рациона. Лучше всего придерживаться разнообразной и сбалансированной диеты, включающей много свежих фруктов, овощей, белковых продуктов и здоровых жиров", — указала эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Названы продукты, увеличивающие риск развития рака желудка

Названы продукты, увеличивающие риск развития рака желудка

Среди самых вредных снеков Деккер выделила чипсы, сухарики, снеки на основе пальмового масла и орехи с красителями. Они содержат много вредных трансжиров и сахара. Если есть такие продукты часто, это может стать причиной ожирения, повышенного уровня холестерина, диабета и других недугов.

Ранее Лайф писал, что самыми коварными сладостями можно назвать леденцы. Всё потому, что они состоят исключительно из сахара и ароматизаторов.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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