В Москве за четыре года появилось более 50 тысяч новых компаний

С момента проведения последней Московской недели предпринимательства (МНП) в мае 2019 года в столице появилось свыше 50 тысяч новых компаний. Четырёхлетний перерыв в проведении такого форума пришлось сделать из-за пандемии. В 2023-м Московская неделя предпринимательства пройдёт с 22 по 28 мая, о чём сообщил градоначальник Сергей Собянин.

"Количество малых и средних предприятий изменилось с 817 тысяч в мае 2019 года на 868 тысяч сегодня, а вклад этого сегмента бизнеса в бюджет увеличился с порядка 20% до более чем 26%. Мы традиционно посвящаем все мероприятия недели Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая", — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что в этом году особых слов благодарности заслужили основатели и владельцы компаний, которые не просто научились преодолевать любые препятствия, но и стали настоящей точкой опоры для столичной экономики.

В рамках недели состоится свыше десяти мероприятий в более чем 25 точках города. Ключевым событием станет бесплатный Московский предпринимательский форум с участием топ-менеджеров банков, маркетплейсов, корпораций и органов власти, а также успешных бизнесменов, экспертов и знаменитостей. Он пройдёт 22 и 23 мая. В следующие два дня в парке "Сколково" состоится технологическая конференция Startup Village. А 27 и 28 мая пройдёт фестиваль науки и технологий Geek Picnic. В рамках Московского предпринимательского форума также состоятся ярмарки товаров "Сделано в Москве", экскурсии на городские предприятия проекта "День без турникетов", первый специализированный форум для экспортёров и выставка молодёжных бизнес-проектов.