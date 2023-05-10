Малый и средний бизнес стал чаще индексировать зарплаты, показало исследование
"Известия": Малый и средний бизнес начал чаще индексировать зарплаты
В 2023 году 63% малых и средних предприятий (МСП) начали проводить перерасчёт зарплат сотрудникам ежегодно или чаще. Два года назад это делали меньше половины компаний. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование ПСБ и "Опоры России".
Как рассказали во Всесоюзном научно-исследовательском институте труда, увеличение оплаты во многом обусловлено ситуацией с кадрами: так, в некоторых сегментах начал формироваться "рынок труда соискателя". Для привлечения работников в условиях ограниченного предложения деньги являются одним из самых значимых инструментов. Кроме того, частный бизнес вынужден активно бороться за соискателей и предлагать им лучшие условия труда.
Опрос показал, что самый большой уровень роста зарплат наблюдается в тех сферах, где отмечается недостаток кадров: в машиностроении, строительстве и обрабатывающей промышленности. Также достаточно часто повышают жалованье и в IT-секторе. При этом только каждая пятая компания повышает зарплаты на уровень официальной инфляции. Это является практикой бюджетных учреждений и крупного бизнеса, которые могут систематически переплачивать своим работникам.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последние пять лет рост реальных зарплат в России превысил 22%. А в 2023 году данный показатель должен вырасти ещё на два-три процента, рассказал президент РФ Владимир Путин.
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