Малый и средний бизнес стал чаще индексировать зарплаты, показало исследование

В 2023 году 63% малых и средних предприятий (МСП) начали проводить перерасчёт зарплат сотрудникам ежегодно или чаще. Два года назад это делали меньше половины компаний. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование ПСБ и "Опоры России".

Как рассказали во Всесоюзном научно-исследовательском институте труда, увеличение оплаты во многом обусловлено ситуацией с кадрами: так, в некоторых сегментах начал формироваться "рынок труда соискателя". Для привлечения работников в условиях ограниченного предложения деньги являются одним из самых значимых инструментов. Кроме того, частный бизнес вынужден активно бороться за соискателей и предлагать им лучшие условия труда.