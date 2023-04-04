Путин: Реальные зарплаты россиян должны вырасти на 3–5% в 2023 году
В 2023 году реальные заработные платы в России должны вырасти на 3–5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе "Тулажелдормаш".
"Мы думаем, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения — где-то на 2–3%", — отметил Путин.
Глава государства добавил, что по итогам марта инфляция, вероятнее всего, составит меньше 4%, что говорит о тенденции к снижению. Путин напомнил, что на пике инфляция составляла 17%.
"А сейчас по результатам марта этого года, сейчас её досчитывают, она будет, скорее всего, меньше 4% и имеет тенденцию к снижению", — подчеркнул президент.
Ранее Путин назвал задачей номер один для государства рост доходов работников. Уровень благосостояния "на самом деле остаётся ключевым вопросом для всей страны, для любого рабочего человека", указал российский лидер.
Kremlin.ru