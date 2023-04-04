Путин: Реальные зарплаты россиян должны вырасти на 3–5% в 2023 году

В 2023 году реальные заработные платы в России должны вырасти на 3–5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе "Тулажелдормаш".

"Мы думаем, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения — где-то на 2–3%", — отметил Путин.

Глава государства добавил, что по итогам марта инфляция, вероятнее всего, составит меньше 4%, что говорит о тенденции к снижению. Путин напомнил, что на пике инфляция составляла 17%.

"А сейчас по результатам марта этого года, сейчас её досчитывают, она будет, скорее всего, меньше 4% и имеет тенденцию к снижению", — подчеркнул президент.