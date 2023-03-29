Вице-премьер Голикова: Рост реальных зарплат в России за последние пять лет превысил 22%

За последние пять лет рост реальных зарплат в России превысил 22%. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Совокупный рост реальных заработных плат за последние пять лет составил у нас 22,1%", — сказала Голикова на совещании президента с членами правительства.

Вице-премьер добавила, что это предварительные данные, Росстат традиционно уточнит их в мае.