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29 марта, 12:17

Вице-премьер Голикова: Рост реальных зарплат в России за последние пять лет превысил 22%

За последние пять лет рост реальных зарплат в России превысил 22%. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Совокупный рост реальных заработных плат за последние пять лет составил у нас 22,1%", — сказала Голикова на совещании президента с членами правительства.

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Вице-премьер добавила, что это предварительные данные, Росстат традиционно уточнит их в мае.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты россиян растут, но темпы пока остаются скромными. Глава государства привёл основные показатели: реальная зарплата с октября 2022 года увеличилась на 0,3-0,6%, а реальные располагаемые доходы — на 9%. Президент подчеркнул, что пока этого мало, но "это движение в правильном направлении".

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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