Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Зарплаты в малых и средних российских городах отличаются от доходов жителей крупных населённых пунктов примерно на четверть. Самые высокие суммы выплат по отношению к цене продуктового набора и услуг снова отмечены в ЯНАО и НАО, а самые низкие — в Чечне и Кабардино-Балкарии.

Согласно исследованию, проведённому РИА "Новости", в 2022 году экономические условия в России были, несмотря ни на что, позитивными. Анализ показал, что наблюдался рост зарплат и снижение безработицы. По данным Росстата, номинальная средняя зарплата стала выше на 12,1% (против роста на 11,5% и 7,3% в 2021 и 2020 годах соответственно). Если перевести на рубли, с учётом выплаты НДФЛ в среднем это 55 тысяч рублей в месяц. В рейтинг, составленный агентством, не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус городов федерального значения.

Лидерами стали северные и дальневосточные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых вахтовым методом. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе зарплата в 4,9 раза больше фиксированного набора товаров и услуг (средняя — 116 тысяч рублей в месяц, что выше других городов в 2,4 раза). В Ненецком автономном округе — в 4,4 раза (105 тысяч рублей в месяц). в Магаданской области — в 4,3 раза (117 тысяч рублей).

В пятёрку лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (в 4 раза больше, 89,6 тысячи рублей) и Чукотский автономный округ (в 3,8 раза больше, 122 тысячи рублей). Первой среди регионов без специализации на добыче полезных ископаемых стала Амурская область (в 3,4 раза больше). В десятку также вошли Республика Саха (Якутия), Сахалинская, Иркутская и Мурманская области.

Самые высокие заработки в Чукотском АО, Магаданской области, ЯНАО и НАО. Наибольшая динамика по росту зарплат наблюдается в Кемеровской области (22%), Забайкальском крае (19,2%), Мурманской области (18,6%), Краснодарском крае (18,4%), Адыгее (18,3%) и Татарстане (18%).