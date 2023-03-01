Росстат: Безработица в январе обновила минимум и составила 3,6%

В России уровень безработицы в январе 2023 года составил 3,6%, обновив исторический минимум, для сравнения — в декабре показатель был на уровне 3,7%. Такие данные приводятся в докладе Росстата.

"В январе 2023 года 2,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2023 года составил 3,6% (без исключения сезонного фактора)", — указано в документе.

В прошлом году безработица в стране пять раз преодолевала исторические минимумы. В ноябре и декабре показатель держался на рекордно низкой отметке в 3,7%. При этом если число безработных составляло в конце года 2,775 миллиона человек, то в январе — 2,734 миллиона.

В январе в органах службы занятости населения были зарегистрированы 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью россиян, из которых 0,5 миллиона — в статусе безработного. В Росстате отметили, что при изучении вопроса использовали методологию Международной организации труда.