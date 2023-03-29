Путин заявил о росте зарплат россиян

Реальные зарплаты россиян растут, но темпы пока остаются скромными. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики — это динамика доходов граждан. В конечном итоге наша цель — чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Пока это скромные цифры, но всё-таки они есть", — отметил глава государства.

Президент привёл основные показатели: реальная зарплата с октября 2022 года выросла на 0,3–0,6%, а реальные располагаемые доходы — на 9%. Владимир Путин подчеркнул, что пока это мало, но "это движение в правильном направлении".

Также президент сказал и о других экономических параметрах: по итогам марта инфляция опустится ниже 4% и может замедляться дальше, а безработица остаётся на рекордно низком уровне.