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29 марта, 11:51

Путин заявил о росте зарплат россиян

Путин: Зарплаты в целом по РФ растут, хотя пока скромными темпами

Реальные зарплаты россиян растут, но темпы пока остаются скромными. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики — это динамика доходов граждан. В конечном итоге наша цель — чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Пока это скромные цифры, но всё-таки они есть", — отметил глава государства.

Президент привёл основные показатели: реальная зарплата с октября 2022 года выросла на 0,3–0,6%, а реальные располагаемые доходы — на 9%. Владимир Путин подчеркнул, что пока это мало, но "это движение в правильном направлении".

Также президент сказал и о других экономических параметрах: по итогам марта инфляция опустится ниже 4% и может замедляться дальше, а безработица остаётся на рекордно низком уровне.

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Напомним, Владимир Путин поручил добиться роста зарплат, рождаемости и продолжительности жизни в 2023 году. Соответствующее поручение он дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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