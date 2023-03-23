Минэкономразвития и VK расширяют программу поддержки малого и среднего бизнеса

Минэкономразвития и российская социальная сеть и компания "ВКонтакте" расширяют программу поддержки малого и среднего бизнеса, благодаря которой можно будет удвоить бюджет на продвижение на платформе "VK Реклама". Пилотный проект успешно завершился уже в нескольких российских регионах.

Главная цель программы в том, чтобы помочь предпринимателям научиться развивать своё дело в Интернете, используя современные цифровые инструменты. Для этого эксперты Минэкономразвития и VK проводят специальные обучающие вебинары, с которыми можно ознакомиться на федеральной странице "Мой бизнес" ВКонтакте.

Как рассказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, в запущенной в прошлом году программе приняли участие предприниматели 85 регионов, получив возможность сэкономить на продвижении порядка 20 миллионов рублей. Она также отметила, что наблюдается прирост числа субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в онлайн-торговле, который в 2022 году составил 1300%.

Воспользоваться программой и удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг во "VK Рекламе" могут как ИП, так и юрлица, достаточно обратиться в центры "Мой бизнес" до 30 апреля, активировать специальный купон и внести на счёт личного кабинета во "VK Рекламе" любую сумму от 500 рублей до 5000 рублей, после чего сумма удвоится. Также можно оставить заявку по ссылке на звонок от консультанта центра "Мой бизнес", который проверит соответствие условиям акции и направит купон.

На сегодняшний день в 84 российских регионах открыты центры "Мой бизнес", которые предоставляют информационно-консультационную, образовательную, имущественную, финансовую поддержку, оказывают поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере инноваций и модернизации производства, а также содействуют экспорту товаров, работ и услуг. Кстати, теперь малому и среднему бизнесу доступна программа по выходу на маркетплейсы, а для социальных предпринимателей действует программа по получению пакетов бесплатных вакансий для размещения на рекрутинговой платформе. Узнать адрес и контакты ближайшего к вам центра "Мой бизнес" можно на портале мойбизнес.рф.