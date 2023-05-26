Всемирный день рыжих, день предпринимателя и Лукерья Комарница: праздники и приметы 26 мая Праздники в России 26 мая 2023 года имеют отношение к генетике, дуговому заряду, массажу стоп и даже к комарам. Если вам уже стало интересно, то самое время выяснить, как всё это может быть связано с рядовой, казалось бы, пятницей. А затем поздравить всех причастных. 25 мая, 21:01 26 мая — день, когда можно поздравлять рыжих с их праздником. Фото © Freepik / benzoix

Всемирный день рыжих

На 26 мая приходится Всемирный день рыжих. На самом деле подобного официально признанного праздника в этот день нет, в том числе в России. В Интернете упоминают несколько дат, посвящённых рыжим: День рыжих, отмечаемый 6 сентября, Международный день рыжих 8 сентября и Всемирный день рыжих, якобы выпадающий на сегодня.

Истории о возникновении этих праздников тоже рассказывают разные, но вряд ли кто-то готов оспаривать, что посвятить даже сразу три праздника таким ярким и красивым людям — хорошая идея.

Рыжие волосы (если это натуральный цвет волос человека, конечно) передаются генетически. Вместе с ними часто идут в довесок бледная кожа и веснушки. Много рыжих живёт в Шотландии, Ирландии, а в России — в Удмуртии. Вот вам несколько фактов о рыжих:

в рыжих волосах много красного пигмента феомеланина и относительно немного тёмного пигмента эумеланина;

чтобы родился рыжий ребёнок, нужны "рыжие гены" от обоих родителей;

из-за светлой кожи рыжие чувствительны к ультрафиолету, у них высокий риск обгореть на солнце;

рыжие люди могут дольше не седеть, чем все остальные.

Память мученицы Гликерии девы

Праведная Гликерия (в центре), фрагмент иконы "Собор новгородских святых", XIX век © Wikipedia

Православные в России 26 мая чествуют двух святых по имени Гликерия. Первая — праведная дева Гликерия Новгородская. Сведения о её жизни крайне скудны; известно, что она была дочерью Пантелеимона — старосты новгородской Людогощи. Согласно преданию, почитать её начали после того, как в 1572 году, примерно через 50 лет после смерти девушки, её тело было найдено в гробу практически нетленным. Тело было признано мощами, и считается, что они стали исцелять людей в храме. Вторая — Гликерия Ираклийская. Это раннехристианская мученица, пострадавшая при императоре Антонине Пие. Согласно преданию, она была дочерью бывшего римского анфипата (градоначальника) Макария. Девушка осиротела, была обращена в христианство и дала обет безбрачия. На празднике в честь Зевса она стала проповедовать христианство, за что была подвергнута многим мукам, но каждый раз исцелялась, однако в итоге была убита львицей. Мощи Гликерии стали почитаться мироточивыми.

День российского предпринимательства

День российского предпринимательства отмечается 26 мая, это введённый в 2007 году профессиональный праздник. Обычно в этот день проходят выставки, презентации, обучающие семинары и консультации для желающих открыть своё дело.

В российском законе закреплено право граждан вести предпринимательскую деятельность. Можно быть как индивидуальным предпринимателем, работающим самостоятельно, так и нанимать сотрудников.

Предпринимательство любого масштаба — это основной двигатель экономики. Ведь именно благодаря предпринимателям мы каждый день можем получать огромное множество товаров и услуг. Сегодня — хороший повод поздравить бизнесменов с их профессиональным праздником, какого бы масштаба ни было их дело.

День сварщика

Профессиональный праздник День сварщика в России в этом году отмечают 26 мая. На самом деле дата праздника плавающая: он выпадает на последнюю пятницу мая, а сегодня как раз она.

Учреждён День сварщика в начале 1990-х годов, однако сама профессия, конечно же, куда старше: ей несколько столетий. Сначала была сварка ковкой, затем возникли литейная и кузнечная сварка. Важной вехой для появления электросварки стало открытие в 1802 году русским учёным Василием Петровым эффекта электрической дуги. Между двумя угольными электродами создаётся настолько высокая температура, что можно плавить металл и скреплять два его куска. Сейчас существуют и другие виды сварки: лазерная, электролучевая, контактная, диффузионная, газовая.

День хождения босиком

Удивительно, но есть и такой праздник, хоть и неофициальный. Врачи утверждают, что для стоп очень полезна неровная поверхность, камни, трава, песок. Всё это массирует наши стопы, которые всего несколько тысяч человек назад стали "прятаться" за обувью.

А ещё хождение босиком полезно, так как при этом повышается тонус мышц, которые формируют свод стопы. Врачи призывают ходить босиком как можно чаще. Прогуляться можно по асфальту, песку, траве или гальке. Также для поддержания здоровья можно выбирать обувь с гибкой подошвой и без каблука.

Именины 26 мая

Сегодня именины отмечает советская, российская актриса Ирина Алфёрова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

На 26 мая именины выпадают у обладателей таких прекрасных имён: Александр;

Василий;

Георгий;

Егор;

Гликерия;

Ефим;

Ирина;

Макар;

Сергей;

Юрий. Лайф поздравляет именинников. У них сегодня есть повод устроить для себя особенный день.

Приметы 26 мая

Как мы рассказывали выше, 26 мая православная церковь чествует двух святых — Гликерию Новгородскую и Гликерию Ираклийскую, и в народе этот день прозвали Лукерья Комарница. Считалось, что 26 мая просыпаются комары.

Если 26 мая их появлялось много, то ждали хорошего урожая. При этом комаров убивать было нельзя. Говорили, что "комара убить — ещё дюжину прибавить". Также истребителя кровососущих якобы ждала кара от Лукерьи: считалось, что святая навлечёт на обидчика несчастья и болезни.

В день Лукерьи в старину заговаривали зубы, чтобы они никогда не болели. У праздника было ещё два названия: Гречкосейка — из-за того, что в этот день начинался посев гречки, и Лукошница — женщины носили еду в лукошках своим мужьям, считая, что это придаст им сил.

Вот какие приметы были на Лукерью Комарницу: много комаров — хороший урожай, мало — плохой;

много мошек — и грибов будет много;

в небе активно летают ласточки — погода будет тёплой;

утренние заморозки — к вечеру будет ветер;

если вьются комары-пискуны — ожидайте хорошую погоду.

Авторы Вадим Андреев