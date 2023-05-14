Православные праздники в мае: Церковный календарь – 2023 Какие церковные праздники в мае 2023 года отмечают христиане, какие значимые традиции соблюдаются в этом месяце? Листаем православный календарь вместе с Life.ru. 14 мая, 17:28 В мае 2023 года отмечают много церковных праздников. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

На май, последний весенний месяц, выпадает много важных православных событий: день памяти Блаженной Матроны Московской, день Георгия Победоносца, а ещё — один из великих церковных праздников — Вознесение Господне. Об этих и других событиях читайте в нашей сегодняшней статье.

Полный православный календарь на май-2023

В православном календаре отмечены особо значимые для верующих события: дни почитания святых и мучеников, тех, кто сделал вклад в развитие Церкви. Эти праздники рекомендуется проводить в духовном единении с Богом, а также уделить особое внимание молитве и благочестивым разговорам.

Православный календарь на май 2023 года с отмеченными праздниками и памятными днями. Инфографика © LIFE

1 мая: День Максимовской иконы Божией Матери. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана.

День Максимовской иконы Божией Матери. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана. 2 мая: День памяти Святой блаженной старицы Матроны Московской. Преподобного Иоанна Ветхопещерника. Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского.

День памяти Святой блаженной старицы Матроны Московской. Преподобного Иоанна Ветхопещерника. Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского. 3 мая: День почитания Кипрской иконы Божией Матери. Кипяжской иконы Божией Матери. Преподобного Александра Ошевенского. Преподобного Феодора Трихины.

День почитания Кипрской иконы Божией Матери. Кипяжской иконы Божией Матери. Преподобного Александра Ошевенского. Преподобного Феодора Трихины. 4 мая: День Моздокской иконы Божией Матери. Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата.

День Моздокской иконы Божией Матери. Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата. 5 мая: День памяти Апостолов Нафанаила, Луки и Климента. Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского. Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила) Псковского.

День памяти Апостолов Нафанаила, Луки и Климента. Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского. Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила) Псковского. 6 мая : День Великомученика Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией Матери. Мучеников Анатолия и Протолеона, мученицы царицы Александры. Юрьев день.

: День Великомученика Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией Матери. Мучеников Анатолия и Протолеона, мученицы царицы Александры. Юрьев день. 7 мая : Вспоминается исцеление Иисусом Христом расслабленного при овчей купальне. Молченской иконы Божией Матери. Преподобной Елисаветы чудотворицы. Мученика Саввы Стратилата (воеводы) и с ним 70 воинов.

: Вспоминается исцеление Иисусом Христом расслабленного при овчей купальне. Молченской иконы Божией Матери. Преподобной Елисаветы чудотворицы. Мученика Саввы Стратилата (воеводы) и с ним 70 воинов. 8 мая: День памяти апостола и евангелиста Марка. Цареградской иконы Божией Матери. Преподобного Сильвестра Обнорского.

День памяти апостола и евангелиста Марка. Цареградской иконы Божией Матери. Преподобного Сильвестра Обнорского. 9 мая: День Святителя Стефана, епископа Великопермского. Поминовение усопших воинов.

День Святителя Стефана, епископа Великопермского. Поминовение усопших воинов. 10 мая: Преполовение Пятидесятницы. Моздокской и Дубенской-Красногородской икон Божией Матери (переходящее празднование в Преполовение Пятидесятницы). Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня. Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского. Преподобного Иоанна, игумена кафаров. Георгий Победоносец — символ Москвы и защитник православного воинства.

Преполовение Пятидесятницы. Моздокской и Дубенской-Красногородской икон Божией Матери (переходящее празднование в Преполовение Пятидесятницы). Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня. Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского. Преподобного Иоанна, игумена кафаров. Георгий Победоносец — символ Москвы и защитник православного воинства. 11 мая: День святителя Кирилла, епископа Туровского. Апостолов от 70 Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.

День святителя Кирилла, епископа Туровского. Апостолов от 70 Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших. 12 мая: День девяти мучеников Кизических. Святителя Василия, епископа Захолмского или Острожского. Преподобного Мемнона Чудотворца.

День девяти мучеников Кизических. Святителя Василия, епископа Захолмского или Острожского. Преподобного Мемнона Чудотворца. 13 мая: Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова. Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского. Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского.

Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова. Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского. Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского. 14 мая: День иконы Божией Матери "Нечаянная Радость". Пророка Иеремии. Преподобного Пафнутия Боровского. Святой Тамары, царицы Грузинской. Вспоминается евангельская беседа Иисуса Христа с женщиной-самарянкой.

День иконы Божией Матери "Нечаянная Радость". Пророка Иеремии. Преподобного Пафнутия Боровского. Святой Тамары, царицы Грузинской. Вспоминается евангельская беседа Иисуса Христа с женщиной-самарянкой. 15 мая: Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. Путивльской иконы Божией Матери.

Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. Путивльской иконы Божией Матери. 16 мая: День мучеников Тимофея чтеца и Мавры. Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, Печерской-Нерукотворенной, Печерской, Свенской, Яскинской. Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

День мучеников Тимофея чтеца и Мавры. Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, Печерской-Нерукотворенной, Печерской, Свенской, Яскинской. Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. 17 мая: День Старорусской иконы Божией Матери. Мученицы Пелагии, девы Тарсийской. Священномученика Еразма, епископа Формийского.

День Старорусской иконы Божией Матери. Мученицы Пелагии, девы Тарсийской. Священномученика Еразма, епископа Формийского. 18 мая: День иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Великомученицы Ирины. Преподобного Адриана Монзенского.

День иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Великомученицы Ирины. Преподобного Адриана Монзенского. 19 мая: Праведного Иова Многострадального. Преподобного Михея Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского. Преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.

Праведного Иова Многострадального. Преподобного Михея Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского. Преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского. 20 мая: Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Жировичской иконы Божией Матери. Любечской иконы Божией Матери.

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Жировичской иконы Божией Матери. Любечской иконы Божией Матери. 21 мая: Вспоминается исцеление Иисусом Христом слепорождённого человека. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Преподобного Арсения Великого. Преподобного Арсения трудолюбивого и Пимена постника.

Вспоминается исцеление Иисусом Христом слепорождённого человека. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Преподобного Арсения Великого. Преподобного Арсения трудолюбивого и Пимена постника. 22 мая: Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Пророка Исаии. Мученика Христофора.

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Пророка Исаии. Мученика Христофора. 23 мая: День апостола Симона Зилота. Киево-Братской иконы Божией Матери. Святителя Симона, чудотворца Печерского.

День апостола Симона Зилота. Киево-Братской иконы Божией Матери. Святителя Симона, чудотворца Печерского. 24 мая: Отдание святой Пасхи и предпразднство Вознесения Господня. Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Священномученика Мокия. Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.

Отдание святой Пасхи и предпразднство Вознесения Господня. Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Священномученика Мокия. Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского. 25 мая : Великий праздник — Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. День священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, чудотворца. Святителя Германа, патриарха Константинопольского. Преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского.

: Великий праздник — Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. День священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, чудотворца. Святителя Германа, патриарха Константинопольского. Преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского. 26 мая: Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного. Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.

Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного. Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца. 27 мая: День Мученика Исидора. Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца. Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери. Теребенской иконы Божией Матери.

День Мученика Исидора. Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца. Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери. Теребенской иконы Божией Матери. 28 мая: День Челнской иконы Божией Матери. Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой "Умиление" (переходящее празднование в неделю 7-ю по Пасхе). Преподобного Пахомия Великого. Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (день убиения). Преподобных Евфросина и ученика его Серапиона, Псковских.

День Челнской иконы Божией Матери. Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой "Умиление" (переходящее празднование в неделю 7-ю по Пасхе). Преподобного Пахомия Великого. Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (день убиения). Преподобных Евфросина и ученика его Серапиона, Псковских. 29 мая: Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца. Преподобного Феодора Освященного. Блаженной отроковицы Музы.

Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца. Преподобного Феодора Освященного. Блаженной отроковицы Музы. 30 мая: День преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской. Апостола от 70 Андроника и святой Иунии, помощницы его. Мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона воинов.

День преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской. Апостола от 70 Андроника и святой Иунии, помощницы его. Мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона воинов. 31 мая: Память святых отцов семи Вселенских соборов. Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев. Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины.

Церковный календарь на 2023 год. Инфографика © Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Список праздников из православного календаря на 2023 год. Инфографика © Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Майские церковные традиции: День особого поминовения усопших воинов

9 Мая в России проходят одновременно День Победы в Великой Отечественной войне и особый День поминовения усопших воинов. В православном календаре это единственный день поминовения, который имеет фиксированную дату. Официально дата установлена не так давно — в 1994 году Архиерейским собором Русской православной церкви. 9 мая возносится молитва именно за воинов – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Солдаты и офицеры, погибшие в других войнах (Первой мировой, Гражданской, в войнах новейшего времени), поминаются в другие дни заупокойного поминовения наряду с другими усопшими. В этот день, 9 мая, совершается ежегодное литургическое поминовение в следующем порядке: • Во время служения Божественной литургии 9 мая на заупокойной ектении совершаются особые прошения "о вождех и воинах..."; • По окончании литургии служится благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в войне 1941–1945 годов; • По завершении молебна служится заупокойная лития о почивших воинах.

Чтобы помолиться за погибших воинов, можно пойти в храм, но можно прочесть молитвы и дома, у зажжённой свечи.

Молитвы о павших воинах

"Помяни, Господи, всех жертв голодоморов, репрессий и войн, всех, павших за Родину, за имя Господне, замученных и убиенных от века, и всех, за кого некому помолиться. Прости им все грехи их вольные и невольные, даруй им Царство Твое Небесное и причастие вечных Твоих благ и сотвори им вечную память". "Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: воинов (имена), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное".

2 мая: День памяти Блаженной Матроны Московской

Покровский ставропигиальный женский монастырь, где хранятся мощи Матроны Московской. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

День памяти блаженной старицы Матроны Московской традиционно отмечается Русской православной церковью 2 мая, в день, когда праведница отошла в мир иной и обрела жизнь вечную. Также поминают святую 22 ноября, в день её ангела, и 8 марта, когда были обретены чудотворные мощи святой Матроны (этот праздник был установлен сравнительно недавно — в 2013 году). Матрона Дмитриевна родилась незрячей в 1881 году в деревне Себино Тульской губернии. Согласно житию, дар прозорливости пришёл к девочке очень рано: в возрасте восьми лет Матрона уже лечила больных и предсказывала будущее. Очередь из паломников перед домом Никоновых в селе Себино не исчезала. Каждому из пришедших блаженная уделяла время, каждому давала совет, пока у неё не заканчивались силы. В 1925 году Матронушка, которой молятся 2 мая, перебралась в Москву, в которой прожила до конца своих дней. Постоянного места жительства у неё не было, Матрона Московская скиталась по родным, друзьям и знакомым, зачастую не имея прописки. Несмотря на преследования со стороны советской власти и завистников, она принимала и утешала простых верующих, приходивших к ней за советом и духовной помощью. Существует легенда, в которой говорится, что в 1941 году к предсказательнице приезжал Иосиф Сталин, чтобы узнать исход войны. Правда, версия никакими свидетельствами не подтверждается. Во всяком случае, во время войны к Матроне приходили многие с вопросами о своих близких. Это одна из самых любимых в народе святых, к мощам которой ежедневно приходят поклониться множество людей со всей страны. Православные считают, что она всегда помогает просящим и не оставляет их наедине со своими бедами. Покровский монастырь на Таганке, где пребывают мощи святой старицы, чуть ли не самая посещаемая московская обитель. В любое время года очередь к мощам Матронушки растягивается на несколько часов. К блаженной старице притекают с простыми житейскими просьбами — молитвами об удачном замужестве, исцелении тяжких недугов, решении семейных неурядиц, работе. Матрона Московская похоронена на Даниловском кладбище в 1952 году. Спустя время её могила стала местом паломничества. В августе 1999 года Матрону Московскую канонизировали в лике местночтимых святых, а уже в октябре того же года состоялась общецерковная канонизация.

Как молиться Матроне Московской

Женщина перед иконой блаженной Матроны Московской. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

"О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь." "Святая праведница матушка Матрона! Всем людям ты помощница, помоги и мне в беде моей (…). Не оставь меня помощью и заступничеством своим, моли Господа о рабе Божьем (имя). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь". "Блаженная старица Матрона, заступница наша и просительница перед Господом! Смотришь ты своим взором духовным и в прошлое, и в будущее, всё открыто тебе. Вразуми раба Божьего (имя), дай совет, покажи путь к решению проблемы (…). Благодарю тебя за помощь твою святую. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь".

6 мая: День памяти Георгия Победоносца

Георгий Победоносец — христианский святой, особенно почитаемый на Руси. Во времена правления императора Диоклетиана он пострадал за веру, был обезглавлен после восьмидневных мучений. Перед смертью Георгий сумел сокрушить идолов в храме Аполлона и обратить в христианство жену самого императора — Александру. Также этому святому приписывается победа над змеем, опустошавшим земли. Георгий запомнился заступником христиан, великодушным и порядочным героем, настоящим праведником. День Георгия Победоносца в России стал великим праздником. По православному календарю этот праздник — один из самых почитаемых. Святому молятся о защите в бою, от врагов, об избавлении от разных напастей. Также победоносец помогает всем людям, связанным с сельским хозяйством, покровительствует скотоводам и заводчикам. Образ Георгия Победоносца встречается на монетах и печатях: считается, что покровительство мученика способствует принятию разумных и взвешенных решений, дарует человеку мудрость, терпение, уверенность в себе. Георгий Победоносец со времён Дмитрия Донского считается покровителем Москвы. Изображение всадника, поражающего копьём змея, появляется в московской геральдике с рубежа XIV–XV веков, впоследствии утвердившись как герб Московского княжества.

Как молиться Георгию Победоносцу

Икона Георгия Победоносца. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

"Святый, славный и всехвальный великомучениче Христов Георгие! Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие молим тя, известный желания нашего ходатаю: моли с нами и о нас умоляемаго от своего благосердия Бога, да милостиво услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужная прошения, и да укрепит же данною тебе благодатию во бранех православное воинство, и силы возстающих враг наших да низложит, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имамы Божественную помощь: и всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви твое заступление: умоли Господа Бога, всея твари Создателя избавити нас от вечнаго мучения, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое исповедуем предстательство, ныне и присно и во веки веков".

20 мая: Праздник в честь иконы Божией Матери Жировицкой

Икона Божией Матери Жировицкой была обретена в 1470 году в местечке Жировицы (близ Гродно). В лесу, принадлежавшем в то время православному литовскому вельможе Александру Солтану, пастухи увидели необыкновенно яркий свет. На грушевом дереве они обнаружили небольшую икону Божией Матери в лучезарном сиянии. Образ вырезан на яшмовом камне небольших размеров и представляет собой рельефное изображение Богородицы с младенцем Иисусом, который обнимает её за шею и нежно прижимается щекой к лицу Пречистой. Пастухи с благоговением отнесли образ к вельможе. Тот не придал особого значения истории, но икону взял и запер в ларец. На следующий день к Солтану пришли гости. Хозяин захотел показать им находку, но не обнаружил её в ларце. Через некоторое время пастухи снова нашли образ в лесу, на грушевом дереве. Они опять отнесли икону к хозяину. Солтан дал обет соорудить на месте явления церковь в честь Пресвятой Богородицы. Около храма вскоре появилось селение и образовался приход. Но однажды церковь сгорела. Чудесный образ считался утраченным, пока его не обнаружили рядом с камнем у сгоревшего храма. Второе явление иконы сопровождалось чудесным видением: образ держала в руках Дева необыкновенной красоты. Церковь отстроили заново, и вскоре вблизи неё возник монастырь. В начале семнадцатого века он был захвачен католиками, но с тысяча восемьсот тридцать девятого года возвращён православной церкви. Жировицкая икона Божией Матери глубоко почитается за благодатную помощь, которая приходит по молитве к образу.

Жировицкая икона Божией Матери. Фото © Wikipedia

Как молиться перед Жировицкой иконой Божией Матери

"Премилосердная Госпоже, Дево Богородице! Киима устнама прикоснуся ко святыни Твоей или киими словесы исповем щедроты Твоя, людем являемыя: никтоже бо, притекаяй к Тебе, отходит тощ и не услышан. От юности моея взысках помощи и заступления Твоего и николиже лишен бых милосердия Твоего. Зриши, Госпоже, скорби сердца моего и язвы души моея веси. И ныне, коленопреклоненно предстоя пред пречистым Твоим образом, моления моя приношу Ти: не лиши мя всесильнаго ходатайства Твоего в день скорби моея и в день печали моея заступи мя. Тока слез моих не отвратися, Владычице, и радости мое сердце исполни. Прибежище и предстательство буди мне, Милостивая, и света Твоего зарями ум мой просвети. И не токмо молю Тя о себе, но и о людех, притекающих к заступлению Твоему. Церковь Сына Твоего во благости соблюди и огради ю от злокозненных наветов враг, возстающих на ню. Архипастырем нашим посли помощь Твою во апостольстве и сохрани их здравы, долгоденствующи, право правящи слово истины Господни. Пастырем испроси у Бога, Сына Твоего, ревность и бдение о душах врученнаго им стада словеснаго и дух разума и благочестия, чистоты и правды Божественныя им низпосли. Испроси такожде, Владычице, у Господа властем предержащим и градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, всем же, притекающим к Тебе, дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве. Еще же молю Тя, Премилосердная, осени страну нашу кровом Твоея благостыни и избави ю от бедствий стихийных, нашествия иноплеменников и междоусобных нестроений, да вси, живущии в ней, в любви и мире пребывающе, тихое и безмятежное житие поживут и, благ вечных молитвами Твоими унаследивше, возмогут купно с Тобою восхваляти Бога на Небеси во веки. Аминь".

25 мая: Вознесение Господне

Вознесение Господне — православный праздник в честь вознесения Христа на небо после его воскрешения. Этот день всегда приходится на четверг, отмечается на 40-й день после Пасхи и относится к двенадцати важнейшим праздникам, наряду с Рождеством и Крещением. Не случайно Вознесение празднуется на 40-й день после Пасхи. Этот период времени многократно упоминается в Священном Писании: 40 дней и ночей лил дождь во время Всемирного потопа, 40 лет Моисей водил евреев по пустыне Синайской. По закону Моисееву в 40-й день от рождения родители должны принести младенца в Храм, 40 дней постился Господь в пустыне после своего крещения. Словом, сорокадневный период является значимым в христианской истории и традициях. Название праздника, который в 2023 году отмечается 25 мая, отражает суть самого евангельского события, это — вознесение на небо Господа Иисуса Христа. Богословы говорят, что праздник Вознесения — это праздник открытия человеку неба как нового и вечного дома, и речь тут идёт не о космосе и соседних планетах. А о Небе как о царстве вечной жизни, истины, добра и красоты. Вознесение Христа на небо после распятия — одно из главных событий Нового Завета. Оно обозначает, что Иисус вместо земного пребывания начинает незримо присутствовать рядом со всеми верующими. Есть у Святого Вознесения и другие смыслы. Этот день символизирует надежду христиан на второе пришествие Христа, а ещё означает полный расцвет весны, по славянским традициям. Наши предки верили, что с Вознесения (на Руси этот праздник иногда называют Вознесеньев день) весна окончательно уступает место лету. Считалось, что в этот день нельзя копать, сеять и строить. Нельзя заниматься и домашними делами, например шитьём и стиркой. Если прихожане работают в праздник, то церковь рекомендует после рабочего дня посетить храм или завершить день домашней молитвой. В большой праздник запрещается грустить и думать о плохом.

В этот день запрещено ругаться, спорить, грешить и желать зла другому. Нельзя отказывать странникам и нищим в подаянии, так как, согласно легенде, сам Христос после Пасхи сорок дней ходил в образе нищего и просил милостыню.

Божественная литургия в храме у Никитских ворот в праздник Вознесения Господня. Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Молитвы на Вознесение

"Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедший с Небесных высот спасения нашего ради нас духовной радостью в святые и пресветлые дни Воскресения Твоего, и пока после совершения земного служения Твоего от нас на небо со славою одесную Бога и Отца! В этот ясный и весь светлый день Божественного на небеса восхождения Твоего земля празднует и радуется, радуется и небо Вознесением днесь Творца, твари, люди восхваляют неустанно, видя возведенные и падшие естество свое на Твое, Спасе, вземлеем и на небеса говоря:

"Кто это такой, что пришел во славе, сильный в бою, Сей поистине Царь Славы?! Сподоби и нам, немощным, земная еще мудрствующая и плотоугодие творить непрестанные, восток Твой на небо страшный помышляю еще и провозглашая, плотская и жизненная отложить попечение и с Апостолами Твоими на небо ныне образцы всем сердцем своим и всеми ошибочными своими, вспоминая, потому что там на небе горе обитания наше есть, здесь же на земле мы странники и пришельцы, отошедшие из дома отца в страну далеко греха. Посему усердно просим Тебя, преславным Вознесением Твоим, Господи, оживи нашу совесть, ее же нужно ничто есть в мире, выведи нас из плена этого греховной плоти и мира и сотвори нас нагорная мудрствовать, а не земная, как и не до того себе угождать будем и жить, но Тебе Господу и Богу Нашему служить будем и поработаем, пока отрешившись от плоти и пройдя беззащитно воздушные мытарства, достигнем небесных господ Твоих, идет же, что одесную величия Твоего, с Архангелами и Ангелами, и всеми святыми прославлять будем Вселенное имя Твое с безначальным твоим Отцом и Пресвятым и Единосущность и животворным твоим Духом, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь."

Икона "Вознесение Господне". Фото © Wikipedia

Короткая молитва на Вознесение Господне: "Боже, Твой Сын сегодня на глазах апостолов вознёсся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и к вечной жизни с Ним в небе. Который с тобой живёт и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь".

Величение на Вознесение Господне: "Величаем Тебя, Животворче Христе, и почитаем Еже на небеса с Пречистой Твоей плотью, Божественное Вознесение".

Тропарь на Вознесение Господне "Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радость сотворен учеником, обетованием Святого Духа, возвещенным им прежним благословением, ибо Ты Сын Божий, Освободитель мира".

Кондак Вознесения Господне: "Который о нас исполнив смотрения, и как на земле, соединив с Небесным, вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, ни разу отлучаясь, но пребывая неотступный, и воззвал любящим Тебя: "Аз есмь с вами, и никтоже на вы."

Церковные посты в мае

В мае продолжается Весенний мясоед, который длится от Пасхи до дня Святой Троицы. В этом году даты проведения приходятся на период с 17 апреля до 11 июня. В мясоед употребляются мясная и молочная пища. При этом православный устав предписывает однодневные посты по средам и пятницам. В весенний мясоед разрешены рыбные блюда, в отличие от летнего и осеннего мясоедов.

Авторы Мария Авалян