День святого Георгия Победоносца, покровителя Москвы: Что можно и нельзя делать 6 мая

Для многих православных как в России, так и по всему миру великомученик Георгий Победоносец является духовной опорой, тем святым, к которому приходят с просьбами о защите — от врагов, болезней, тяжёлых жизненных ситуаций. Но есть дни, когда приходит время почтить память святого.

Когда отмечают день Георгия Победоносца

Рубль с изображением Георгия Победоносца. Фото © cbr.ru

День памяти Святого Славного Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия отмечается 6 мая, в день его мученической смерти. Кроме этой даты также существуют другие дни почитания святого. 16 ноября празднуется обновление храма святого Георгия в Лидде в IV веке. 23 ноября — воспоминание колесования великомученика Георгия в 303 году нашей эры, а 9 декабря — освящение церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году.

Кто такой Георгий Победоносец

Согласно легенде, святой Георгий родился в знатной семье в Палестине. Был храбр, отважен и умён, служил при императоре Диоклетиане. Когда начались гонения на христиан, Георгий раздал свое имущество бедным и явился к императору как христианин. Ему было приказано отречься от своей веры, но тот отказался, за что был казнен. Перед смертью Георгий в последний раз помолился и с улыбкой возложил голову на плаху… За мужество и духовную победу над истязателями святого Георгия прозвали Победоносцем.

В России Георгия Победоносца тоже почитают уже очень давно. Для нас он в первую очередь покровитель воинов, а также земледельцев и скотоводов, так как в его житии описывается чудо оживления единственного вола у земледельца. Князь Ярослав в XI веке основал монастыри, посвящённые этому святому, а его образ был запечатлён на иконах и монетах. Рельеф с изображением этого святого когда-то украшал Спасскую башню Кремля. Кстати, о Москве…

Георгий Победоносец — покровитель Москвы

Герб Москвы. Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Юрий Долгорукий, основатель Москвы, носил имя Георгия Победоносца. Спустя время великий князь Дмитрий Донской сделал Георгия святым покровителем Москвы. Его изображение стало гербом московских государей, а позже было включено в состав русского государственного герба.

Сюжет на гербе Москвы, восстановленном законом Москвы от 1 февраля 1995 года, основан на "Чуде Георгия о змие". Это четырёхугольный щит с закруглёнными нижними углами в тёмно-красном цвете и с изображением всадника — святого Георгия Победоносца — в серебряных доспехах и голубой мантии. На серебряном коне с такой же сбруей он золотым копьём поражает чёрного змия.

Какие традиции в день Георгия Победоносца

Как и подобает священному празднику, в этот день — 6 мая — есть свои правила. Например, церковь не рекомендует в день Георгия Победоносца есть мясо и думать о плохом, но советует навестить родственников. Рассказываем подробнее о традициях.

Что можно делать 6 мая в день Святого Георгия

Богослужение в храме. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В день Георгия Победоносца можно молиться, посещать церковь, помогать нуждающимся, а также заниматься духовным развитием. Многие верующие также идут на кладбища, чтобы помолиться за усопших. Но это далеко не весь список. Вот ещё обязательные действия для 6 мая. Посещение церкви и возложение цветов и свечей в память о святом Георгии.

Конные скачки, наиболее знаменитыми из которых является конноспортивный фестиваль "Красная поляна" в Сочи.

Ярмарки, где можно купить самодельные крафт-изделия, сувениры и продукты.

Проведение театральных постановок.

Готовка праздничных блюд, таких как курица георгиевская, пироги и куличи, украшенные изображением святого Георгия.

Что нельзя делать 6 мая в день Георгия Победоносца

В этот день важно не поступать противоположно подвигу святого Георгия Победоносца. Поэтому строго рекомендуется не нарушать заповеди Божьи, не высказывать пренебрежение, не ругаться, не ссориться и даже не поднимать голос. А также: Запрещается работать с тканью, вышивать или заниматься шитьём.

Работа с ножницами также под запретом. Особенно не рекомендуется стричь волосы, иначе они начнут сильно выпадать или ослабнут.

Не стоит работать на огороде или в доме, так хозяйству можно только навредить.

Запрещается есть мясо.

Нельзя убивать животных, особенно белых лошадей, т.к. Святой Георгий является покровителем белых коней и коневодов.

Нельзя начинать важные дела, т.к. этот день считается неудачным для начала чего-либо нового.

Молитвы Георгию Победоносцу и в чём он помогает

Мощи святого Георгия Победоносца в храме на Поклонной горе. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Георгий Победоносец считается святым, который помогает людям в невзгодах, борьбе за справедливость, защищает от врагов. Его молитвы помогают в борьбе с болезнями, войной и бедой. Он считается покровителем воинов и всех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Люди молятся Георгию Победоносцу о защите и помощи в трудной жизненной ситуации.

Храмы и церкви Георгия Победоносца

Конечно, учитывая масштаб личности Георгия Победоносца, неудивительно, что множество церквей было названо в его честь. Рассказываем о четырёх самых популярных.

Храм Георгия Победоносца в Старых Лучниках

Храм Георгия Победоносца в Старых Лучниках. Фото © wikimapia.org / serv

Храм в Москве принадлежит к Богоявленскому благочинию Московской городской епархии Русской православной церкви. Находится на Лубянском проезде, дом 9, строение 2. Датой основания храма считается 1637 год, однако первое упоминание деревянного храма "у Коровьей площадки" нашли в письменных источниках 1460-х годов. Современное здание храма построено на деньги купца Романова в 1692–1694 годах.

Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе

Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Храм во имя Георгия Победоносца заложил Святейший Патриарх Алексий II. Освятили храм 6 мая 1995 года. В облике храма видно, что в неорусский стиль добавлены элементы хай-тека. По словам архитектора Андрея Анисимова, многим сочетание понравилось. Внутри храма хранится частица мощей Георгия Победоносца, которая была подарена Иерусалимским Патриархом Диодором в 1998 году.

Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах

Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах был построен в XVIII веке. Позавидовать судьбе храма нельзя. Он горел, перестраивался, закрывался на десятилетия, здание использовали как помещение для техникума… Сейчас же он работает по своему предназначению. В храме проводят службы на церковнославянском и грузинском языках. Также при нём работает воскресная школа. Здание церкви является памятником архитектуры регионального значения, но, к сожалению, находится оно в ужасном состоянии. Креста на центральном куполе нет, а по углам видны останки разрушенных колоколен.

Церковь Георгия Победоносца в Коломенском

Церковь Георгия Победоносца в Коломенском. Фото © Wikipedia / Ludvig14

Церковь Георгия Победоносца в Коломенском была построена в XVI веке. Она является объектом культурного наследия федерального значения. Приписана к храму Вознесения Господня, входит в состав патриаршего подворья в Коломенском.