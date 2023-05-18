Ортопед объяснил, почему ходить босиком полезно

Хождение босиком полезно, так как при этом повышается тонус мышц, которые формируют свод стопы. Об этом заявил врач высшей категории, ортопед, травматолог Павел Семиченков. Он напомнил, что стопа изначально создана именно для хождения босиком.

Врач также отметил, что в области свода стопы чувствительность нервных волокон гораздо сильнее, чем в других её зонах. Как только человек встаёт на поверхность босой ногой, появляется рефлекторное сокращение мышц, поднимающих арки, образованные костями. Как отметил ортопед, это тот естественный механизм, который помогает сформировать правильную походку. Специалист также подчеркнул, что с состоянием стоп связана работа внутренних систем органов.

"На стопе имеется огромное количество рефлекторных точек, которые непосредственно связаны с работой внутренних органов. Их раздражение во время хождения босиком приводит к стимуляции тех или иных систем организма, что позволяет поддерживать их функции в оптимальном состоянии", — отметил Семиченков в беседе с порталом "Страсти".

Врач призвал ходить босиком как можно чаще. Прогуляться можно по асфальту, песку, траве или гальке. Также для поддержания здоровья стоп Семиченков посоветовал выбирать обувь с гибкой подошвой и без каблука.