Можно заработать "стопу атлета": Дерматолог предостерегла любителей носить обувь без носков
Дерматолог Саперова: Ношение обуви на голую ногу может грозить грибком
Ношение обуви на голую ногу может привести к грибковой инфекции и мозолям, а запотевание стопы — вызвать ощущение дискомфорта и резкий запах. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог АО "Медицина" Ольга Саперова.
По словам эксперта, ношением следков и носков пренебрегать не стоит: они защитят кожу пальцев ног и ступней от повреждений из-за трения, грязи и пота, а ещё снизят риск развития бактериальных и грибковых инфекций, таких как онихомикоз или атлетическая стопа (грибковое поражение стоп, которое часто встречается у спортсменов). При сильном запотевании ног появляется угроза врастания ногтей и появления мозолей.
"Лечение заболеваний, связанных с кожей стоп, может включать применение антимикробных средств, антисептиков и противогрибковых средств, а также процедуры по удалению поражённой кожи или ногтей. В более серьёзных случаях может потребоваться консультация специалиста-дерматолога или хирурга", – цитирует дерматолога РИАМО.
Советы по профилактике проблем с кожей ступней Саперова дала такие:
- носить обувь с хорошей циркуляцией воздуха и правильно подобранную по размеру;
- регулярно мыть ступни и пальцы ног, вытирая их насухо;
- носить обувь на голую ногу как можно реже;
- не пренебрегать антисептиками и дезодорантами, которые защитят от инфекций и неприятного запаха;
- по возможности не ходить босиком в общественных зонах, например, раздевалках или бассейнах;
- ежедневно носить сухие и чистые носки.
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