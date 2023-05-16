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16 мая, 10:24

Можно заработать "стопу атлета": Дерматолог предостерегла любителей носить обувь без носков

Дерматолог Саперова: Ношение обуви на голую ногу может грозить грибком

Ношение обуви на голую ногу может привести к грибковой инфекции и мозолям, а запотевание стопы — вызвать ощущение дискомфорта и резкий запах. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог АО "Медицина" Ольга Саперова.

По словам эксперта, ношением следков и носков пренебрегать не стоит: они защитят кожу пальцев ног и ступней от повреждений из-за трения, грязи и пота, а ещё снизят риск развития бактериальных и грибковых инфекций, таких как онихомикоз или атлетическая стопа (грибковое поражение стоп, которое часто встречается у спортсменов). При сильном запотевании ног появляется угроза врастания ногтей и появления мозолей.

"Лечение заболеваний, связанных с кожей стоп, может включать применение антимикробных средств, антисептиков и противогрибковых средств, а также процедуры по удалению поражённой кожи или ногтей. В более серьёзных случаях может потребоваться консультация специалиста-дерматолога или хирурга", – цитирует дерматолога РИАМО.

Советы по профилактике проблем с кожей ступней Саперова дала такие:

  • носить обувь с хорошей циркуляцией воздуха и правильно подобранную по размеру;
  • регулярно мыть ступни и пальцы ног, вытирая их насухо;
  • носить обувь на голую ногу как можно реже;
  • не пренебрегать антисептиками и дезодорантами, которые защитят от инфекций и неприятного запаха;
  • по возможности не ходить босиком в общественных зонах, например, раздевалках или бассейнах;
  • ежедневно носить сухие и чистые носки.

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Freepik

Юрий Лысенко
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