Не только щётка: Стоматолог перечислила необходимый арсенал тех, кто желает сохранить зубы здоровыми

Что должно быть в арсенале у каждого, чтобы сохранить зубы и дёсны здоровыми, в беседе с Лайфом рассказала врач-стоматолог, хирург, пародонтолог стоматологии Viva Smile Мэри Симонян. Для начала специалист объяснила, в чём преимущество мягкой зубной щётки.

Врач-стоматолог, хирург, пародонтолог стоматологии Viva Smile Мэри Симонян. Фото предоставлено Лайфу

"Все наверняка привыкли пользоваться щёткой средней жёсткости или жёсткой зубной щёткой, но это неправильно. Сначала будет казаться, что вы не дочищаете, ведь зубная щётка мягкая и ничего не чувствуется. Но в этом и есть плюс, потому что вы будете затрачивать немного больше времени на чистку зубов, тем самым улучшите свою гигиену. Мягкой зубной щёткой вы не травмируете эмаль и дёсны. Зубная щётка должна быть с ровной, густой щетиной", — отметила стоматолог.

По её словам, большинство людей чистит зубы неправильными движениями — двигая зубной щёткой влево-вправо, горизонтально. Такой способ не только не очищает мягкий налёт в полном объёме, но и грозит рецессией десны и клиновидным дефектом (некариозное заболевание). Собеседница Лайфа пояснила, что движения зубной щёткой должны быть деликатными и мягкими, круговыми или вычищающими, от десны к режущему краю зуба.

Также Симонян подчёркивает, что нужно обязательно пользоваться монопучковой зубной щёткой, которая может очистить места, недоступные для обычной. Кроме того, эта щётка удобна для тех, у кого сильный рвотный рефлекс, так как она маленькая. По словам эксперта, монопучком нужно чистить вертикальными движениями без нажима после каждого приёма пищи. При этом воду и пасту использовать не нужно.

Врач добавила, что убрать пищу между зубами поможет зубная нить. Научиться пользоваться ею можно на уроках гигиены в кабинете врача-стоматолога. А вычистить от налёта способны зубные ёршики. Симонян предупреждает, что сначала после использования ёршиков десна будет кровоточить, но пугаться не стоит: это пройдёт через три-четыре дня. Для каждого участка нужно подобрать свой размер ёршика, разобраться с этим поможет стоматолог. Помимо этого, специалист рекомендовала пользоваться скребком для языка и ирригатором.

"Лучше использовать отдельно скребок для языка, а не зубную щётку или её тыльную часть, потому что они никогда не вычистят язык так, как нужно. Скребки бывают металлические и пластмассовые. Ирригатор — это устройство для удаления остатков пищи из межзубных промежутков с помощью водяной струи. Но ирригатор не заменяет зубную нить или зубные ёршики. Ирригаторы бывают стационарные и портативные", — рассказала Симонян.