Стоматолог объяснила, от чего на зубах появляется желтизна

Основной причиной появления жёлтого налёта на зубах является курение, однако существует и немало других факторов, приводящих к его распространению. Об этом "Газете.ru" рассказала основатель клиники Smilestudio врач-стоматолог Луиза Автандилян.

"Самая распространённая причина желтизны зубов — курение. Продукты горения табака, а также смолы, гудрон и никотин оседают на поверхности зубной эмали, проникая глубоко в поры и вызывая её потемнение. Кроме того, горячий табачный дым повреждает эмаль, оставляя на ней микротрещины", — подчеркнула Автандилян.

Ещё одной причиной желтизны зубов могут стать красящие продукты, такие как чай, кофе, вино или же газированные напитки, овощи и ягоды. Пожелтение происходит из-за танина и хромогенов, содержащихся в красящих продуктах в огромном количестве и их способности въедаться в зубную эмаль, вызывая её пигментацию. Если же человек не может отказаться от употребления таких продуктов, то стоит хотя бы начать их принимать ограниченно или же через трубочку. Ещё одной причиной специалист назвала истончение эмали.

"При недостатке минеральных веществ в организме может усилиться прозрачность зубной эмали, тогда дентин — твёрдая ткань зуба, от природы обладающая желтоватым оттенком, будет значительно выделяться. К нарушению целостности и истончению зубной эмали может привести применение пасты с высокими абразивными свойствами или агрессивное механическое воздействие, например неаккуратные манипуляции щёткой", — отметила стоматолог.

Среди прочих причин Автандилян назвала недостаточную гигиену полости рта или же возраст человека.