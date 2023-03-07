Врач объяснила, как узнать о наличии паразитов в организме и какие болезни они вызывают

Паразиты наносят колоссальный ущерб здоровью человека, поражая любой из его органов. Об этом в беседе с изданием "Вечерняя Москва" предупредила врач-инфекционист Елена Мескина. Она также рассказала, какие болезни вызывают вредные микроорганизмы и как можно обезопасить себя от них.

Как отметила специалист, паразиты могут попадать в организм человека различными путями. Чаще всего заразиться можно через немытые овощи или фрукты, грязные руки и после контакта с домашними питомцами. Кроме того, большое значение в передаче паразитов, по словам инфекциониста, имеют неправильно термически обработанные мясо или рыба. При этом паразиты могут поражать не только ЖКТ, но и любой другой орган человека. А некоторые виды способны отравить и весь организм, подчеркнула Мескина.

"Паразиты — это очень серьёзно. Например, процесс развития аскариды заключается в том, что её личинки, прежде чем обосноваться в кишечнике и превратиться во взрослую особь, циркулируют по всему организму. Они могут попадать куда угодно, даже в лёгкие и головной мозг. Поэтому цикл развития аскариды затрагивает весь организм", — пояснила медик.

Также есть виды паразитов, которые годами постепенно убивают человека, а он об этом даже не догадывается. К таким вредителям, в частности, относятся черви трихинеллы. Попадая в организм вместе с недостаточно термически обработанным мясом или рыбой, они распространяются по мышечной ткани и нередко вызывают описторхоз, хронический гепатит, гастрит, язву желудка, цирроз печени, а также поражение нервной системы. При этом, как указала врач, часто симптомы паразитоза можно спутать с другими заболеваниями. Тем не менее, если у человека появилась диарея или запор, а также наблюдается сыпь, сильная усталость, вздутие живота, тошнота или рвота после приёма пищи, то ему следует обратиться к специалистам.

Чтобы обезопасить себя от паразитов, медик порекомендовала прежде всего соблюдать гигиену, тщательно мыть фрукты и овощи, а также правильно термически обрабатывать мясо и рыбу при приготовлении. Вместе с тем владельцам кошек и собак Мескина посоветовала не забывать мыть руки после каждого контакта с питомцем.