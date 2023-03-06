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6 марта, 08:10

Стоматолог Балакирева рассказала о главной опасности зубов мудрости

Стоматолог Балакирева: Неправильно растущие зубы мудрости могут превратить улыбку в "забор"

Многие из тех, у кого росли зубы мудрости, вряд ли когда-нибудь забудут эти болезненные ощущения. Как рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева, боль — далеко не единственное неприятное последствие от "восьмёрок".

Так, в беседе с "Москвой 24" она пояснила, что при неправильном росте "восьмёрки" могут сдвинуть соседние зубы, так как в некоторых случаях они прорезаются зигзагообразно. Из-за давления они толкают весь ряд, и со временем ровная улыбка может превратиться в "забор". Исправить такое положение можно, лишь удалив виновника кривизны. Кроме того, зуб мудрости также может спровоцировать кариес.

"Прорезавшийся под наклоном зуб мудрости может привести к кариесу корня соседней "семёрки". При этом кариес корня не лечится. Поэтому обычно зуб даже с целой коронковой частью приходится удалять", пояснила ортодонт.

Не менее опасная проблема — формирование капюшона, когда "восьмёрка" не может прорезать десну и поднимает её. В таком случае под образование забиваются остатки пищи, которые трудно вычистить, и в результате на зубе образуется кариес. По словам стоматолога, в большинстве случаев медики не занимаются лечением зубов мудрости, а удаляют их. Дело в том, что они никак не участвуют в жевательном процессе и к тому же труднодоступны в лечении. Чтобы избежать неприятных последствий, она посоветовала проходить ежегодный профилактический осмотр у стоматолога.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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