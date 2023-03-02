Врач объяснил, зачем нужен ирригатор и как выбрать хороший гаджет

Все знают, что зубы нужно чистить два раза в день, но в уходе за полостью рта есть много других нюансов. Так, помимо стандартной щётки стоматологи рекомендуют прибегать к дополнительным мерам в виде зубных нитей и ирригатора, которые помогают избавиться от остатков пищи в труднодоступных местах. О том, как правильно выбрать такую полезную вещицу как ирригатор, читателям Лайфа рассказал главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев.

"Ирригатор — это прибор, который позволяет избавлять от остатков пищи в труднодоступных местах при помощи струи воды, которая подаётся под давлением. Раньше данные приборы чаще всего рекомендовали пациентам с брекет-системами и зубными протезами. Однако сегодня стоматологи настаивают на том, что ирригатор должен быть в каждом доме, так как этот прибор является незаменимым помощником по очищению полости рта и сохранению здоровья зубов", — пояснил специалист.

Главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев. Фото © Предоставлено Лайфу

Медик отметил, что современные ирригаторы бывают нескольких видов: портативные, стационарные и проточные. Устройства последнего типа работают от водопроводного крана, поэтому уровень давления в них зависит от подачи воды. В таких ирригаторах, как правило, нет смены режимов. Стационарные приборы, которые работают от розетки, представляют для пользователей уже гораздо больше возможностей, так как учитывают все нюансы в виде большого количества разнообразных насадок, режимов работы и так далее. К минусам можно отнести то, что такие ирригаторы занимают много места в ванной. Что касается портативных устройств, то, по словам Лосева, они рассчитаны на то, что человек может брать их с собой в поездку, — в таких приборах есть базовые режимы и небольшое количество насадок.

При выборе ирригатора наш собеседник рекомендует прежде всего проверить наличие в комплекте необходимых насадок. Особенно это важно для тех, кто носит брекет-системы или протезы. Также немаловажным является объём резервуара для воды во время чистки полости рта. Оптимальным вариантом будет ёмкость, вмещающая более 500 миллилитров воды.

"Делайте ставку на надёжные продукты, в которых есть защита от попадания воды (максимальная степень защиты от влаги обозначается кодом IP68), так как ирригаторы хранятся обычно в ванных комнатах, где это неизбежно. А основной причиной поломок данных предметов часто является именно залив водой. Ещё одним важным моментом может стать наличие в режиме пульсирующих или микропузырьковых струй, которые обеспечивают вымывание остатков пищи из труднодоступных зон намного эффективнее, чем обычная струя воды", — резюмировал Лосев.