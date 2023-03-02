Врач перечислила самые опасные методы отбеливания зубов в домашних условиях

Отбеливание зубов с помощью морской соли, перекиси водорода и активированного угля может навредить полости рта. Об этом Лайфу рассказала стоматолог-ортопед, основательница авторской стоматологии "Астевита" Евгения Бойцова.

Она отметила, что любое отбеливание, проведённое не в специальной клинике и непрофессиональным специалистом, является вредным, а иногда опасным. К таким методам относится шлифовка активированным углём или морской солью.

"По советам из Интернета её рекомендуется втирать в зубы. Механика простая: мелкие твёрдые частицы соли должны отшлифовать зубную эмаль. Но на самом деле вреда от такой процедуры больше. Таким образом можно повредить зубную эмаль и заработать гиперчувствительность, клиновидные дефекты и повышенную стираемость", — отметила медик.

По словам стоматолога, также популярно использование трёхпроцентной перекиси водорода для отбеливания зубов. По задумке отбеливание таким способом должно достигаться за счёт реакции окисления. Специалист указала, что при неправильном нанесении этого раствора на зубы и дёсны можно заработать химический ожог слизистой.

Врач предостерегла также от использования яблочного уксуса и лимонной кислоты, которые могут нарушить структуру эмали и вызвать гиперчувствительность зубов.

Для поддержания зубов в здоровом состоянии Бойцова рекомендовала ежедневный уход, использование ирригатора и зубной нити, а также профессиональную комплексную чистку два раза в год.