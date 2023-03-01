Стоматолог предупредила о возможности подцепить кариес через поцелуй

Кариес является самым распространённым заболеванием, это инфекционный недуг, которым можно заразиться. Каким образом болезнь переходит от одного человека к другому и что поможет в борьбе с бактериями, рассказала в беседе с Лайфом главный врач сети клиник Beauty Line и стоматолог Марина Колесниченко.

Кариес — инфекционное заболевание, которое вызывается стрептококками. При наличии налёта остатков пищи эти бактерии получают большой объём субстрата, они переваривают его и выделяют кислоту, а она растворяет твёрдую ткань зуба, которой в дальнейшем стрептококки питаются. Они изменяют микробиоценоз полости рта в негативную сторону, подавляя полезные бактерии. Так, если кариес появился на одном зубе, то в дальнейшем возникнет и на других, поэтому его необходимо срочно лечить.

"Часто спрашивают, можно ли заразиться кариесом через поцелуй? Да, можно, потому что, когда происходит поцелуй, происходит также обмен микрофлорой полости рта. Если в ней достаточно большое количество стрептококков, то, соответственно, другой человек тоже получит эту порцию стрептококков", — рассказала Колесниченко.

По её словам, здесь важно учитывать иммунитет человека, а также то, как он следит за гигиеной полости рта. Если в этом плане всё хорошо, то полученная доза бактерий не спровоцирует немедленное начало кариеса. А вот при плохой гигиене во рту есть кислотность из-за остатков налёта, и в данном случае во время поцелуя стрептококки получат субстрат для себя, из-за чего они начнут быстро развиваться. Для эффективной профилактики кариеса следует не только ежедневно тщательно чистить зубы, но и пользоваться ополаскивателями.

"С одной стороны, они позволяют за счёт поверхностно-активных веществ растворять тот налёт, который вы не счистили зубной щёткой в труднодоступных местах, а с другой стороны, ополаскиватели подавляют бактерии и, соответственно, снижают количество бактерий в полости рта и таким образом улучшают микробиоценоз", — заключила стоматолог.