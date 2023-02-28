Врач развеяла миф о причинах появления белого налёта на языке

Белый налёт на языке — это стоматологическая проблема, которая редко когда сигнализирует о серьёзном заболевании, рассказала врач-гастроэнтеролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" Ольга Ситкина в беседе с "Вечерней Москвой".

"Если открыть самые разные форумы и сайты по данному запросу, то можно непременно найти информацию о том, что налёт на языке вызван страшным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Однако из любой иностранной статьи, которая не находится под влиянием стереотипов из прошлого, следует, что налёт на языке — это стоматологическая проблема", — пояснила медик.

По словам врача, на слизистой языка находятся сотни видов различных бактерий, многие из которых прикреплены к эпителиальным клеткам языка. В течение дня эти микроорганизмы отщепляются от поверхностного слоя эпителия и дают характерный белый налёт, соединяясь с остатками пищи. То есть налёт — это бактерии полости рта, слущённый эпителий и остатки пищи, отметила Ситкина. Иногда его усугубляют табакокурение и ОРВИ. Кроме того, в редких случаях белый налёт обусловлен заболеваниями: лейкоплакией или кандидозом полости рта.

Гастроэнтеролог добавила, что с вероятностью 95%, если вы заметили у себя белый налёт на языке, делать ничего не нужно. Однако это не отменяет необходимости регулярно проходить профилактические осмотры у стоматолога и посещать терапевта и гастроэнтеролога при наличии жалоб со стороны ЖКТ.