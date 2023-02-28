Врач подождёт: Россияне объяснили, как решают принимать БАДы и сколько тратят на них

Более половины участников опроса, проведённого онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и международным логистическим оператором СДЭК, постоянно принимают витамины и другие БАДы. При этом четверть россиян тратят на добавки свыше пяти тысяч рублей в месяц. Всего в исследовании участвовало более 1,2 тысячи человек, Лайф ознакомился с его результатами.

Оказалось, что добавки на постоянной основе пьют 59% респондентов. Однако лишь каждый пятый принимает их после предварительной консультации с врачом. Более трети опрошенных (37%) пьют витамины и добавки в период смены сезонов с целью поддержания и укрепления иммунитета, 29% благодаря добавкам хотят увеличить концентрацию и бодрость в течение дня. Ещё 28% таким образом стараются улучшить самочувствие.

Среди предпочитаемых добавок лидируют рыбий жир и омега-3 (61%), витамин D (57%) и мультивитаминные комплексы (50%). Многие россияне восполняют количество витаминов группы В (44%), витамина С (40%) и минералов (38%) в организме.

Лишь 27% опрошенных перед приёмом БАДов проходят обследование. Ещё 30% россиян начинают курс витаминов ситуативно (иногда по советам врачей, но нередко и самостоятельно). Без каких-либо консультаций принимать добавки начинают 20% респондентов, а 13% ограничиваются исключительно сдачей анализов. Ожидаемый эффект от приёма отметили 90% участников опроса, однако 12% сталкивались с рядом побочных эффектов. Примерно 88% россиян не заметили никаких отклонений, вызванных приёмом витаминов.