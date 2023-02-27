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27 февраля, 11:03

Стоматолог рассказала, зачем и как часто нужно менять зубную пасту

Стоматолог Гребнева призвала не использовать отбеливающие зубные пасты дольше недели

Любая зубная паста должна подбираться специалистом, а чередование нескольких их видов — частая и нормальная практика. Об этом рассказала руководитель лечебного отдела стоматологической клиники IDC-Skolkovo Екатерина Гребнева. По её словам, особенно это касается пациентов с чувствительностью зубов, сухостью полости рта или заболеваниями дёсен, для которых полагаются лечебные зубные пасты.

"[Они] назначаются доктором на определённый промежуток времени, после хирургических вмешательств или при лечении слизистой оболочки полости рта. И в это же время нам нельзя прекратить пользоваться пастами, которые работают на растворение мягкого зубного налёта или сокращение образования пигментированного налёта и зубного камня — это уже другие пасты", пояснила она в беседе с Лайфом.

Причём лечебные и отбеливающие пасты необходимо менять, добавила специалист. Последние рекомендуется использовать не дольше недели в месяц или чередовать каждый день с профилактическими для укрепления эмали, иначе существует риск повышения чувствительности. При покупке такой важно обратить внимание на показатель RDA (индекс абразивности): до 80 — безопасно, выше — использовать только по вышеописанной схеме.

Соответственно, если паста имела лечебное действие, вы прекращаете ею пользоваться или меняете её на другую через столько времени, сколько обозначит ваш стоматолог, в зависимости от клинического применения

Екатерина Гребнева

Руководитель лечебного отдела стоматологической клиники IDC-Skolkovo

<p><strong style="font-weight: bold;">Соответственно, если паста имела лечебное действие, вы прекращаете ею пользоваться или меняете её на другую через столько времени, сколько обозначит ваш стоматолог, в зависимости от клинического применения</strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">Соответственно, если паста имела лечебное действие, вы прекращаете ею пользоваться или меняете её на другую через столько времени, сколько обозначит ваш стоматолог, в зависимости от клинического применения</strong></p>

Обычные же пасты можно не менять, однако важно обратить внимание на отсутствие в составе опасных компонентов вроде SLS и ПЭГ — они способны вызывать аллергию. Стоматолог указала на важную роль зубной щётки и правильной техники чистки. Сначала пациент обучается этому, а уже потом подбирает правильные средства гигиены.

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Лайф рассказывал о неожиданной причине появления морщин и подбородка, которая решается походом к стоматологу. Так, проблема может крыться в неправильном положении челюсти, что способна изменить ортодонтия.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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