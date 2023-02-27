Стоматолог рассказала, зачем и как часто нужно менять зубную пасту

Любая зубная паста должна подбираться специалистом, а чередование нескольких их видов — частая и нормальная практика. Об этом рассказала руководитель лечебного отдела стоматологической клиники IDC-Skolkovo Екатерина Гребнева. По её словам, особенно это касается пациентов с чувствительностью зубов, сухостью полости рта или заболеваниями дёсен, для которых полагаются лечебные зубные пасты.

"[Они] назначаются доктором на определённый промежуток времени, после хирургических вмешательств или при лечении слизистой оболочки полости рта. И в это же время нам нельзя прекратить пользоваться пастами, которые работают на растворение мягкого зубного налёта или сокращение образования пигментированного налёта и зубного камня — это уже другие пасты", — пояснила она в беседе с Лайфом.

Причём лечебные и отбеливающие пасты необходимо менять, добавила специалист. Последние рекомендуется использовать не дольше недели в месяц или чередовать каждый день с профилактическими для укрепления эмали, иначе существует риск повышения чувствительности. При покупке такой важно обратить внимание на показатель RDA (индекс абразивности): до 80 — безопасно, выше — использовать только по вышеописанной схеме.

Соответственно, если паста имела лечебное действие, вы прекращаете ею пользоваться или меняете её на другую через столько времени, сколько обозначит ваш стоматолог, в зависимости от клинического применения Екатерина Гребнева Руководитель лечебного отдела стоматологической клиники IDC-Skolkovo

Обычные же пасты можно не менять, однако важно обратить внимание на отсутствие в составе опасных компонентов вроде SLS и ПЭГ — они способны вызывать аллергию. Стоматолог указала на важную роль зубной щётки и правильной техники чистки. Сначала пациент обучается этому, а уже потом подбирает правильные средства гигиены.