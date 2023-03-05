Названы самые вредные напитки для эмали зубов

Содержащиеся в некоторых напитках кислоты и ферменты способны навредить зубам, предупредила врач-стоматолог Виктория Квакина. Одним из таких является кофе, в состав которого входят танины. Они облегчают проникновение пигментов в эмаль, вызывая у кофеманов её пожелтение. То же относится к любителям колы и чая.

Но наибольший вред зубной эмали, по словам Квакиной, наносит алкоголь. В беседе с "Тульской службой новостей" она сослалась на исследования, доказавшие наличие такой способности в меньшей степени у пива и в большей — у виски и вина. В случае с последним напитком эффект связан с наличием в нём танинной кислоты, которая взаимодействует с белком слюны и меняет цвет эмали.

"Чем ниже pH, тем выше процент кислотности, в результате чего разрушается эмаль. Стоит отметить, что все алкогольные напитки негативно влияют на зубы, однако больше всех вреда наносит вино, особенно полусладкое и сладкое, так как в таких видах содержится сахар", — добавила специалист.