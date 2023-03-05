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5 марта, 11:37

Названы самые вредные напитки для эмали зубов

Стоматолог Квакина заявила о вреде пива, колы и чая для зубной эмали

Содержащиеся в некоторых напитках кислоты и ферменты способны навредить зубам, предупредила врач-стоматолог Виктория Квакина. Одним из таких является кофе, в состав которого входят танины. Они облегчают проникновение пигментов в эмаль, вызывая у кофеманов её пожелтение. То же относится к любителям колы и чая.

Но наибольший вред зубной эмали, по словам Квакиной, наносит алкоголь. В беседе с "Тульской службой новостей" она сослалась на исследования, доказавшие наличие такой способности в меньшей степени у пива и в большей — у виски и вина. В случае с последним напитком эффект связан с наличием в нём танинной кислоты, которая взаимодействует с белком слюны и меняет цвет эмали.

"Чем ниже pH, тем выше процент кислотности, в результате чего разрушается эмаль. Стоит отметить, что все алкогольные напитки негативно влияют на зубы, однако больше всех вреда наносит вино, особенно полусладкое и сладкое, так как в таких видах содержится сахар", добавила специалист.

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Лайф рассказывал о подобном свойстве другого алкогольного напитка — шампанского. По словам нарколога Валентина Скрябина, содержащийся в нём углекислый газ способен наносить вред зубной эмали.

Обложка ©

Freepik

Матвей Константинов
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