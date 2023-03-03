Стоматолог: К кариесу может привести даже недосып

Не только чрезмерное потребление сахара может привести к кариесу. О других, менее очевидных, причинах кариозного поражения зубов рассказала врач-стоматолог и основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян в беседе с "Газетой.ru".

Так, одной из причин, по словам медика, может стать нервное напряжение.

"Длительный эмоциональный стресс негативным образом влияет на состояние зубов: во время нервного потрясения под воздействием "гормона стресса" — кортизола — меняется химический состав слюны, которая выполняет защитную функцию зубов. В результате этого нарушается баланс в ротовой полости и усиливается рост бактерий, что приводит к деминерализации зубной эмали и развитию кариеса", — предупредила стоматолог.

Ещё одним неочевидным фактором, способствующим развитию кариеса, является недосып. Те, кто страдает хронической недостаточностью сна или работает по ночам, потребляя бутерброды и кофе, имеют повышенный риск столкнуться с кариесом. По словам Автандилян, это объясняется тем, что в ночные часы выработка слюны замедляется так же, как и пищеварительные процессы.

"Из-за нарушения саливации в ночное время зубы более подвержены разрушительному воздействию кислот, образующихся во время ночного перекуса", — предостерегла доктор.

Неправильный прикус также может привести к поражению твёрдых тканей зубов. Из-за неправильного расположения челюсти увеличивается нагрузка на отдельные зубные единицы, что приводит к увеличению стираемости зубной эмали, усилению её чувствительности и подверженности кариозным поражениям. Помимо этого скученность зубов мешает тщательной гигиене полости рта, а это, в свою очередь, приводит к развитию бактерий во рту и запускает патологические процессы разрушения эмали, объяснила стоматолог.

Кроме того, есть продукты, потребление которых чревато развитием кариеса. К ним, по словам врача, относится пища, содержащая быстрые углеводы и насыщенная фруктозой и глюкозой. Уязвимость зубной ткани может быть следствием дефицита кальция и фосфора, а употребление чересчур мягкой пищи способствует усиленному отложению зубного налёта, отметила Автандилян. Медик добавила, что наличие кариеса также может свидетельствовать о ксеростомии — сухости во рту.

"Недостаточное количество слюны ослабляет функцию зубной эмали и приводит к скоплению бактерий на её поверхности", — заключила стоматолог.