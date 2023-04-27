Названа поза офисных работников с самым высоким риском варикоза и тромбоза

Длительное вынужденное пребывание на ногах, то есть сидячая или стоячая работа, является одной из причин развития варикозной болезни. Об этом в беседе с Лайфом рассказал главный врач сети клиник лазерной хирургии "Варикоза нет" сердечно-сосудистый хирург и флеболог Хачатур Кургинян.

"Есть всем известный такой момент, как синдром эконом-класса, это когда длительно люди летят в самолёте в вынужденном положении, ноги согнуты, нарушается отток крови и возникают застойные явления, что может в последующем приводить к таким осложнениям, как тромбоз", — пояснил Кургинян.

Медик добавил, что у долго сидящего в офисе человека нарушается отток крови, а это повышает венозное давление, разрушает стенки вен и клапаны в поверхностных венах. У тех, у кого нет варикоза, застой приводит к развитию болезни, а у тех, у кого варикоз уже есть, повышает риск возникновения тромбоза, отметил врач.

Другими тремя причинами развития варикозного расширения вен специалист назвал статические нарушения стопы, такие как плоскостопие и вальгусная деформация, наследственность и избыточную массу тела.