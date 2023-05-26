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26 мая, 12:29

Путин пообещал поддержку предпринимателям, налаживающим жизнь в новых регионах

Власти России будут поддерживать предпринимателей, которые налаживают жизнь в новых регионах. Об этом сообщил в пятницу президент Владимир Путин, выступая на форуме "Деловая Россия".

"Хочу поблагодарить предпринимателей, которые помогают налаживать мирную жизнь на освобождённых территориях Донбасса и Новороссии, восстанавливают промышленные, инфраструктурные и социальные объекты", — подчеркнул российский лидер.

Такая вовлечённость в общее дело и нацеленность на повышение качества жизни людей "заслуживает поддержки от государства", сказал президент.

Путин высказался о восстановлении нормальной жизни в новых регионах России

Путин высказался о восстановлении нормальной жизни в новых регионах России

Ранее Лайф писал, что Путин поручил внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов. Глава государства подчеркнул, что предстоит принять все необходимые меры ради защиты свободного и однозначного выбора граждан вернуться в Россию.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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