Путин: Российский бизнес осваивает ниши после ухода зарубежных брендов
Российский рынок активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. Об этом сообщил в пятницу президент Владимир Путин, выступая на форуме "Деловая Россия".
По словам главы государства, раньше российский рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям и нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться.
"Но теперь эту нишу заняли наши предприниматели", — сказал президент.
Ранее Владимир Путин уже отмечал, что российская экономика начинает развиваться по принципиально новой модели. По словам главы государства, России удалось компенсировать закрытие для неё западных рынков.
Kremlin.ru / Алексей Куденко