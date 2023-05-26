Путин: Российский бизнес осваивает ниши после ухода зарубежных брендов

Российский рынок активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. Об этом сообщил в пятницу президент Владимир Путин, выступая на форуме "Деловая Россия".

По словам главы государства, раньше российский рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям и нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться.