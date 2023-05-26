Регион

Уведомления отключены

26 мая, 12:23

Путин: Российский бизнес осваивает ниши после ухода зарубежных брендов

Российский рынок активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. Об этом сообщил в пятницу президент Владимир Путин, выступая на форуме "Деловая Россия".

По словам главы государства, раньше российский рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям и нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться.

"Но теперь эту нишу заняли наши предприниматели", сказал президент.

Путин порадовал бизнес "хорошей музыкой" о внешней торговле России

Путин порадовал бизнес "хорошей музыкой" о внешней торговле России

Ранее Владимир Путин уже отмечал, что российская экономика начинает развиваться по принципиально новой модели. По словам главы государства, России удалось компенсировать закрытие для неё западных рынков.

Обложка ©

Kremlin.ru / Алексей Куденко

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Бизнес
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров