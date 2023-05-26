Путин призвал российский бизнес не замыкаться на внутреннем рынке

Российский бизнес не должен замыкаться на внутреннем рынке. Об этом на форуме "Деловая Россия" заявил президент РФ Владимир Путин.

"При всей важности, значимости внутреннего рынка, без всяких сомнений, нельзя замыкаться только на нём", — сказал российский лидер.

Как подчеркнул глава государства, это путь в самоизоляцию, автаркию и к потере конкурентоспособности.