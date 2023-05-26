Путин призвал российский бизнес не замыкаться на внутреннем рынке
Российский бизнес не должен замыкаться на внутреннем рынке. Об этом на форуме "Деловая Россия" заявил президент РФ Владимир Путин.
"При всей важности, значимости внутреннего рынка, без всяких сомнений, нельзя замыкаться только на нём", — сказал российский лидер.
Как подчеркнул глава государства, это путь в самоизоляцию, автаркию и к потере конкурентоспособности.
Ранее Путин заявил, что российский бизнес активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. По его словам, раньше отечественный рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям, а нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться. Президент на сегодняшней встрече предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда.