Путин обещал, что власти продолжат снижать административную нагрузку на бизнес
Диалог властей РФ с бизнесом по преодолению административных барьеров продолжится. Это предпринимателям пообещал российский президент Владимир Путин.
"Именно при участии деловых кругов в своё время мы начали не точечно, а системно, фронтально снижать административную нагрузку на бизнес, ввели оценку влияния нормативных актов на работу компаний и организаций, сократили количество проверок, упростили отчётности, подачу других обязательных сведений", — напомнил глава государства в ходе общения с членами "Деловой России".
Он назвал живой диалог с бизнесом востребованным и пообещал, что государство продолжит опираться в первую очередь на мнение предпринимателей и будет действовать в интересах коллективов компаний и всей экономики РФ.
А в марте, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Владимир Путин обратил внимание, что в России созданы возможности для любого бизнеса, хотя некоторые системные вопросы ещё предстоит решить. В частности, с логистикой, финансами, инфраструктурой и технологиями.