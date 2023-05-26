Путин обещал, что власти продолжат снижать административную нагрузку на бизнес

Диалог властей РФ с бизнесом по преодолению административных барьеров продолжится. Это предпринимателям пообещал российский президент Владимир Путин.

"Именно при участии деловых кругов в своё время мы начали не точечно, а системно, фронтально снижать административную нагрузку на бизнес, ввели оценку влияния нормативных актов на работу компаний и организаций, сократили количество проверок, упростили отчётности, подачу других обязательных сведений", — напомнил глава государства в ходе общения с членами "Деловой России".

Он назвал живой диалог с бизнесом востребованным и пообещал, что государство продолжит опираться в первую очередь на мнение предпринимателей и будет действовать в интересах коллективов компаний и всей экономики РФ.