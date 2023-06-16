Путин назвал на ПМЭФ пятый важнейший принцип России

Россия придерживается вектора экономической открытости, а не уходит в изоляцию, и активно продолжает расширять взаимодействие с надёжными зарубежными партнёрами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Курс на открытость экономики — это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надёжными, ответственными партнёрами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики", — уточнил глава государства.