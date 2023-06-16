Путин назвал на ПМЭФ пятый важнейший принцип России
Путин назвал курс на открытость экономики одним из важнейших принципов России
Россия придерживается вектора экономической открытости, а не уходит в изоляцию, и активно продолжает расширять взаимодействие с надёжными зарубежными партнёрами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Курс на открытость экономики — это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надёжными, ответственными партнёрами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики", — уточнил глава государства.
Ранее Лайф писал, что Путин предложил ввести амнистию для российских бизнесменов по вынужденным валютным нарушениям, когда действовал мораторий. Он напомнил, что нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой. Также президент проанонсировал, что в ближайшие пять лет Россия существенно обновит торговый флот. Помимо этого Путин сообщил о рекордно низких безработице и инфляции в стране.
LIFE / Павел Баранов