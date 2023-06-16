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16 июня, 12:41

Путин предложил расширить программу льготного кредитования в сфере туризма

В России растёт внутренний туризм, в связи с чем необходимо развивать качественную инфраструктуру отдыха. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе своей речи на пленарной сессии ПМЭФ.

"Внутренний туристический поток заметно вырос: в 2022 численность российских туристов выросла на 16,7%. Это почти десять миллионов человек. Нужно динамично развивать качественную инфраструктуру отдыха в нашей стране. Предлагаю расширить программу льготного кредитования в сфере туризма", сказал он.

Так, в 2022 году на строительство гостиниц было выделено 4,2 миллиарда рублей, и глава государства предложил добавить ещё 11 миллиардов для строительства модульных отелей.

Путин: Россия не будет "награждать капиталами" уходящие компании

Путин: Россия не будет "награждать капиталами" уходящие компании

Также Владимир Путин заявил, что российские предприниматели активно занимают торговые площади ушедших западных компаний, оставляя прибыль в стране. Однако власти готовы создать условия, если те захотят вернуться.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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