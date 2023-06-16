Путин предложил расширить программу льготного кредитования в сфере туризма

В России растёт внутренний туризм, в связи с чем необходимо развивать качественную инфраструктуру отдыха. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе своей речи на пленарной сессии ПМЭФ.

"Внутренний туристический поток заметно вырос: в 2022 численность российских туристов выросла на 16,7%. Это почти десять миллионов человек. Нужно динамично развивать качественную инфраструктуру отдыха в нашей стране. Предлагаю расширить программу льготного кредитования в сфере туризма", — сказал он.

Так, в 2022 году на строительство гостиниц было выделено 4,2 миллиарда рублей, и глава государства предложил добавить ещё 11 миллиардов для строительства модульных отелей.