Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям
Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести амнистию для российских бизнесменов по вынужденным валютным нарушениям, когда действовал мораторий. Об этом он сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сейчас, когда нарушения обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория", — отметил глава государства.
Ранее в ходе выступления на пленарке ПМЭФ российский лидер рассказал, что показатели безработицы и инфляции в РФ близки к историческому минимуму — до 2,9% и 3,3% соответственно. При этом у Запада ситуация хуже. По оценке президента, экономическая стратегия, выбранная государством и бизнесом в 2022 году, сработала.