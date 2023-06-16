Путин объяснил на ПМЭФ причину увеличения расходов на оборону России

Россия обязана увеличивать расходы на укрепление обороны и безопасности страны, это необходимо делать для защиты суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

"Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения", — сказал Путин.