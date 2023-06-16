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16 июня, 12:37

Путин объяснил на ПМЭФ причину увеличения расходов на оборону России

Путин: РФ обязана увеличивать расходы на оборону, чтобы обеспечить безопасность

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Россия обязана увеличивать расходы на укрепление обороны и безопасности страны, это необходимо делать для защиты суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

"Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения", — сказал Путин.

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Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. На начавшейся пленарной сессии начал своё выступление президент России Владимир Путин. По его словам, выбранная властями и бизнесом в 2022 году экономическая стратегия оказалась верной.

Ирина Фальке
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