Путин: Военный ответ на удары Киева всегда есть, просто Россия его не пиарит
Россия всегда даёт военный ответ на украинские удары, просто не всегда пиарит его. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.
"Мы работаем высокоточным оружием большой дальности и добиваемся успехов. Ответ есть, просто мы его не пиарим. Но он есть, и чувствительный, и противник об этом знает", — сказал он.
Также Владимир Путин заявил о втягивании НАТО в войну на Украине и непрекращающихся поставках новой техники противнику. По его словам, вся она будет "гореть".
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