Путин: Мои друзья-евреи называют Зеленского "позором еврейского народа"
Президент России Владимир Путин заявил, что его друзья детства еврейского происхождения считают президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа". Об этом глава государства рассказал на ПМЭФ.
Путин рассказал о том, что его друзья еврейского происхождения называют Зеленского "позором еврейского народа". Видео © LIFE
"У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят, что Зеленский не еврей — это позор еврейского народа. Это не шутки, не ирония. Ведь на пьедестал почёта в качестве героев Украины возведены неонацисты, последыши Гитлера", — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что ВСУ скоро перестанут использовать свою технику, а на чужой — долго не навоюешь. В ходе выступления президент также затронул заморозку счетов россиян за рубежом. Он подчеркнул, что Запад действует в нарушение законодательных норм. Кроме того, Путин отметил, что России необходимо перейти к суверенной экономике.
ТАСС / Григорий Сысоев