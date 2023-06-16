Путин: Мои друзья-евреи называют Зеленского "позором еврейского народа"

Президент России Владимир Путин заявил, что его друзья детства еврейского происхождения считают президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа". Об этом глава государства рассказал на ПМЭФ.

"У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят, что Зеленский не еврей — это позор еврейского народа. Это не шутки, не ирония. Ведь на пьедестал почёта в качестве героев Украины возведены неонацисты, последыши Гитлера", — сказал Путин.