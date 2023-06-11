Жена Зеленского собралась в Израиль
The Times of Israel: Первая леди Украины Елена Зеленская посетит Израиль
Первая леди Украины Елена Зеленская планирует посетить Израиль. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на ряд дипломатических источников.
По данным газеты, рабочая поездка, в ходе которой Зеленская встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, намечена на начало следующей недели. Уточняется, что визит супруги украинского лидера будет посвящён помощи Незалежной, в том числе реабилитации командования и солдат ВСУ в стране.
Помимо встречи с израильским президентом она также может посетить военных, пребывающих на лечении в еврейском государстве. При этом украинское посольство в Тель-Авиве информацию о поездке Зелеской пока не подтвердило.
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Ранее Лайф рассказывал о поездке первой леди Украины на коронацию Карла III, которая прошла в Лондоне 6 мая. В её приглашении на торжественное мероприятие заметили ошибку. Судя по фото, которыми поделилась Елена Зеленская в "Твиттере", Букингемский дворец неправильно написал название страны — в слове Ukraine оказалась пропущена буква r.
ТАСС / Pool via AP / Jacob King