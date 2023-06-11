Жена Зеленского собралась в Израиль

Первая леди Украины Елена Зеленская планирует посетить Израиль. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на ряд дипломатических источников.

По данным газеты, рабочая поездка, в ходе которой Зеленская встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, намечена на начало следующей недели. Уточняется, что визит супруги украинского лидера будет посвящён помощи Незалежной, в том числе реабилитации командования и солдат ВСУ в стране.

Помимо встречи с израильским президентом она также может посетить военных, пребывающих на лечении в еврейском государстве. При этом украинское посольство в Тель-Авиве информацию о поездке Зелеской пока не подтвердило.