Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Карла III

"Жена президента Зеленского находится здесь [в Лондоне] для [посещения] коронации, которая пройдёт на этих выходных", — сказала ведущая телеканала Sky News.

Напомним, коронацию посетят делегаты из 203 стран и территорий, среди которых 100 глав государств. Всего на церемонии ожидается более двух тысяч человек. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня — с 6-го по 8 мая. Также планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей страны и волонтёрские акции по благоустройству районов.