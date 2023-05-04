КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 18:01

Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Карла III

<p>Елена Зеленская. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL</p>

Елена Зеленская. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена прибыла в Лондон для посещения 6 мая коронации Карла III.

"Жена президента Зеленского находится здесь [в Лондоне] для [посещения] коронации, которая пройдёт на этих выходных", сказала ведущая телеканала Sky News.

Вифлеемская звезда, затмение и Плутон в ретрограде: Что сулит коронация Карла III в магическую дату 6 мая

Вифлеемская звезда, затмение и Плутон в ретрограде: Что сулит коронация Карла III в магическую дату 6 мая

Напомним, коронацию посетят делегаты из 203 стран и территорий, среди которых 100 глав государств. Всего на церемонии ожидается более двух тысяч человек. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня — с 6-го по 8 мая. Также планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей страны и волонтёрские акции по благоустройству районов.

Матвей Константинов
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