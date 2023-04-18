Карл III с супругой выбрали неожиданное блюдо для коронационного обеда

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла решили, что официальным блюдом во время коронационного обеда будет французский пирог киш. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

"Глубокий киш с хрустящей корочкой, лёгким тестом и нежным вкусом шпината, бобов и свежего эстрагона. Ешьте в горячем или холодном виде с зелёным салатом и отварным молодым картофелем", — указала пресс-служба, отметив, что выбранное блюдо отлично подходит для большого коронационного обеда.