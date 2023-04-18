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18 апреля, 01:22

Карл III с супругой выбрали неожиданное блюдо для коронационного обеда

Карл III выбрал французский киш официальным блюдом для обеда на коронации

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла решили, что официальным блюдом во время коронационного обеда будет французский пирог киш. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

"Глубокий киш с хрустящей корочкой, лёгким тестом и нежным вкусом шпината, бобов и свежего эстрагона. Ешьте в горячем или холодном виде с зелёным салатом и отварным молодым картофелем", — указала пресс-служба, отметив, что выбранное блюдо отлично подходит для большого коронационного обеда.

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Ранее Лайф писал, что торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Помимо основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.

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royal.uk

Юлия Коновалова
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