Карл III с супругой выбрали неожиданное блюдо для коронационного обеда
Карл III выбрал французский киш официальным блюдом для обеда на коронации
Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла решили, что официальным блюдом во время коронационного обеда будет французский пирог киш. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
"Глубокий киш с хрустящей корочкой, лёгким тестом и нежным вкусом шпината, бобов и свежего эстрагона. Ешьте в горячем или холодном виде с зелёным салатом и отварным молодым картофелем", — указала пресс-служба, отметив, что выбранное блюдо отлично подходит для большого коронационного обеда.
Ранее Лайф писал, что торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Помимо основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.