Раскрыто многомиллионное состояние британского короля Карла III

Личное состояние короля Великобритании Карла III оценивается в £600 млн ($745 млн), что превышает активы его матери Елизаветы II. Об этом узнала газета Sunday Times.

По словам авторов публикации, свой капитал монарх сколотил не только благодаря наследству, но и за счёт успешного управления герцогством Корнуолл. Уточняется, что речь идёт о совокупности недвижимости, которая принадлежала Карлу III, пока он был наследником престола — принцем Уэльским Чарльзом. Так, с 2011-го по 2022 год, согласно подсчётам издания, он увеличил доходы герцогства на 42,6% — до £25,4 млн в год ($31,5 млн). Общая стоимость входящих в Корнуолл земель площадью 130 тысяч акров (52,6 тыс. га), а также 260 ферм и стадиона в Лондоне выросла почти на 50% — до £1,04 млрд ($1,3 млрд).

Sunday Times также отмечает, что Карл III склонен к бережливости. Так, 74-летний король часто надевает свои старые костюмы и очень тщательно относится к вопросу экономии электроэнергии.