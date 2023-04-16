Раскрыто многомиллионное состояние британского короля Карла III
Sunday Times оценила состояние короля Великобритании Карла III в £600 млн
Король Великобритании Карл III. Фото © Shutterstock
Личное состояние короля Великобритании Карла III оценивается в £600 млн ($745 млн), что превышает активы его матери Елизаветы II. Об этом узнала газета Sunday Times.
По словам авторов публикации, свой капитал монарх сколотил не только благодаря наследству, но и за счёт успешного управления герцогством Корнуолл. Уточняется, что речь идёт о совокупности недвижимости, которая принадлежала Карлу III, пока он был наследником престола — принцем Уэльским Чарльзом. Так, с 2011-го по 2022 год, согласно подсчётам издания, он увеличил доходы герцогства на 42,6% — до £25,4 млн в год ($31,5 млн). Общая стоимость входящих в Корнуолл земель площадью 130 тысяч акров (52,6 тыс. га), а также 260 ферм и стадиона в Лондоне выросла почти на 50% — до £1,04 млрд ($1,3 млрд).
Sunday Times также отмечает, что Карл III склонен к бережливости. Так, 74-летний король часто надевает свои старые костюмы и очень тщательно относится к вопросу экономии электроэнергии.
По данным газеты, состояние покойной матери действующего британского монарха, Елизаветы II, в мае 2022 года оценивалось в £370 млн ($460 млн). После её смерти Карл III автоматически стал владельцем герцогства Ланкастерского с общей недвижимостью стоимостью £652 млн ($810 млн). Кроме того, как король, он обладает совокупностью земель и владений в Великобритании и за её пределами на £15,6 млрд ($19,5 млрд). Однако это имущество короны, а не лично монарха.
Ранее Лайф писал, что торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Помимо основной церемонии, планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.