Вифлеемская звезда, затмение и Плутон в ретрограде: Что сулит коронация Карла III в магическую дату 6 мая

Коронация британского монарха Карла III назначена на дату, которая ознаменуется важными астрологическими событиями, также в этот день будет самый мощный метеорный поток Аквариды. Об этом Лайфу рассказала астролог, психолог Анна Гусева.

Астролог, психолог Анна Гусева рассказала о положении звёзд в день коронации Карла III. Фото предоставлено героем публикации.

"Коронация нового короля Великобритании Карла III происходит на фоне сразу нескольких астрологических событий. 6 мая — следующий день после лунного затмения в Скорпионе. Скорпион — самый скрытный знак зодиака, и полная Луна в этом знаке говорит о том, что какая-то важная тайная информация может стать достоянием общественности", — объяснила она.

Что касается потока Аквариды, то он состоит из частей кометы Галлея, которая пролетает мимо Земли примерно раз в 80 лет. В один из прошлых визитов эта комета возвестила мир о рождении Христа. Вифлеемская звезда, по мнению учёных, была именно этим небесным явлением, напомнила собеседница Лайфа. Хотя сейчас мы увидим лишь обломки кометы, но и они сигнализируют о важных переменах.

"Ещё один астрологический аспект предстоящей коронации — Плутон в знаке Водолея, куда он перешёл всего несколько недель назад впервые за последние 250 лет. 1 мая эта планета постоянных изменений и разрушений начала своё ретроградное движение обратно в знак Козерога и не вернётся в знак Водолея до января 2024 года", — продолжила Гусева.

Последний раз нахождение Плутона в знаке Водолея совпало по времени с американской и французской революциями, а также с основанием королём Генрихом VIII англиканской церкви. В этот раз положение Плутона может означать, что определённые идеи, озвученные в эти дни, получат продолжение в начале следующего года. Карл III уже заявил о себе как о реформаторе монархии, подчеркнула специалист.

По её убеждению, нового короля ждёт неплохой период правления, о чём говорит положение Солнца. Ведь асцендент светила изменится и из Рака перейдёт в знак Льва, царственный знак, символизирующий силу и власть.