КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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10 табу, которые нарушит Карл III при коронации

Почему Виндзоры забили на королевских Кардашьянов, а поп-звёзды не хотят участвовать в церемонии.

30 апреля, 23:40
<p>Король Великобритании Карл III. Обложка © Getty Images / Dan Kitwood </p>

Король Великобритании Карл III. Обложка © Getty Images / Dan Kitwood

6 мая в Британии пройдёт операция "Золотая сфера" — коронация Карла III. Мало кто из королевских особ столько времени ждал восхождения на престол: сейчас Карлу 73 года. А чтобы коронацию сопровождало столько скандалов — такого вообще никогда не было.

Не имеет прав на трон

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла. Фото © ТАСС / Zuma

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла. Фото © ТАСС / Zuma

Во-первых, Карл по британским законам в самом прямом смысле слова не имеет прав на трон, поскольку женат морганатическим браком на Камилле Паркер-Боулз. Да, она из шотландской дворянской семьи, но она разведена. Британия уже знает случаи, когда претендент на престол лишался короны из-за неравного брака. Дядя королевы Елизаветы II Эдуард VII женился на разведёнке Уоллис Симпсон и был вынужден отказаться от трона.

В случае с Карлом сына благословила сама королева: она решила, что Камилла будет королевой-консортом. Это не наследственный титул, но скандал в другом: Карл уже сейчас добивается того, чтобы слово "консорт" исчезло из официальных документов.

Драгоценности короны оспариваются

Королева Елизавета II. Фото © Getty Images / WPA Pool

Королева Елизавета II. Фото © Getty Images / WPA Pool

Пока не ясно, какую именно корону будут возлагать на голову Карла. Дело в том, что драгоценности короны королевы Елизаветы: бриллиант Кохинур и другие камни — были в своё время присвоены британцами в XIX веке. И теперь на них предъявляют права три государства: Индия (отправила запрос в 1953 году), Пакистан (отправил запрос на возвращение камня в 1976 году) и Афганистан. Правительство потребовало вернуть драгоценность талибам в 2000 году. Поэтому что именно возложат на голову короля — большой вопрос. Британцы шутят, как бы корона Карла не оказалась игрушечной из закусочной "Бургер Кинг".

Провокационная дата коронации

Дата коронации — 6 мая — приходится на день рождения внука Карла — Арчи — от опального сына принца Гарри. Это настоящий скандал: ранее Виндзоры никогда не совмещали такие мероприятия. Подобное наложение дат говорит об одном: Карл вычёркивает Гарри и его семью из жизни династии. Помимо этого, 6 мая — выходной день. До Карла III коронацию всегда устраивали в будни, чем радовали подданных: эти дни объявлялись праздничными, а значит, простые люди могли не работать.

"Королевских Кардашьянов" не позовут

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото © ТАСС / Zuma

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото © ТАСС / Zuma

Принц Гарри и его супруга Меган стали участниками стольких скандалов, что получили прозвище — королевские Кардашьяны. Они обвиняли семью Виндзоров в насилии, расизме, сексизме и прочих грехах. Коронация Карла станет первой церковной церемонией, на которую не позовут сына и внука короля.

Прямое нарушение протокола

Карл III решил отказаться от традиционной одежды. Вместо чулок и бриджей на нём будет то ли военный мундир, то ли "домашняя одежда". Англичане негодуют: кого будут короновать — военачальника? Домохозяина? Но король пошёл ещё дальше. Он запретил всем приглашённым надевать мантии и другую традиционную одежду, обязав всех быть в деловых костюмах.

Избавились от народа

Подготовка к коронации короля Великобритании Карла III в Лондоне. Фото © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Подготовка к коронации короля Великобритании Карла III в Лондоне. Фото © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Народ на коронацию не приглашён. Если раньше на церемонию приглашали до восьми тысяч человек, то на этот раз обойдутся двумя тысячами. На коронацию приглашены 20 пэров и 20 депутатов (ранее звали по 900 человек), 850 представителей общин и общественных организаций и 400 представителей прогрессивной молодёжи, половина из которых были выдвинуты правительством. Это не всё: впервые в истории британской короны Карл пригласил королев и королей со всего мира, а также президента США Джо Байдена и члена китайского политбюро Ван И.

Вместо престарелого Байдена на церемонию обещала явиться его супруга Джилл. Скорее всего, на коронации будет присутствовать испанская чета монархов Филипп и Летисия, норвежские монархи Харальд V и Соня, шведский король Карл XVI Густав с королевой Сильвией, султаны Брунея и Османа, король Иордании Абдалла II и князь Монако Альбер с супругой. Правда, всем им будет запрещено надевать монаршие регалии и короны и придётся ограничиться парадными костюмами и вечерними платьями. Простых англичан пропустят в аббатство Вестминстер, только когда коронация закончится. Причём каждого заставят разуться, а то вдруг подданные британской короны запачкают полы.

Веганский елей

Кульминацией коронации является помазание монарха елеем и миром: именно в этот момент он становится избранником Божьим, лидером народа и государства. В любой христианской церкви помазание на царство — это таинство наравне с венчанием или крещением.

Карл будет впервые помазан "веганским" елеем. Раньше по традиции в его состав входил секрет желёз животного циветты. В этот раз компонента не будет: таким образом Карл расшаркивается перед "зелёными". Англиканские священники уверяют, что это "укрепит связь между Британией и Святой землёй", а русские богословы считают, что это жест "экуменизма" — уничтожения церквей.

Преклонения не будет

Король Великобритании Карл III, принц Уэльский Уильям, королева-консорт Камилла. Фото © Getty Images / WPA Pool

Король Великобритании Карл III, принц Уэльский Уильям, королева-консорт Камилла. Фото © Getty Images / WPA Pool

Не будет и последующего коленопреклонения перед монархом его подданных — пэров и членов королевской семьи. Теперь всё это сочтено "проявлением мужского шовинизма". Единственным, кто преклонит колени перед королём, станет его наследник принц Уильям. Любопытно, что раньше коленопреклонение считалось присягой новому монарху. Очевидно, 6 мая присягу королю принесёт только сын.

Хор из беженцев и ЛГБТ

Праздничные мероприятия по поводу коронации продлятся несколько дней. 7 мая на лужайке перед Виндзорским замком пройдёт праздничный концерт в стиле толерантности. Главной звездой торжества станет сводный "коронационный хор". В него войдут беженцы, представители ЛГБТ и глухие.

Будут ли они петь по очереди или все вместе, пока не ясно. Британцы смогут полюбоваться на это зрелище совершенно бесплатно: коронационный концерт будет демонстрироваться в прямом эфире ТВ по всем каналам. Телекомпаниям даже не придётся покупать лицензию. Невиданная щедрость!

Звёзды первой величины отказались выступать

Певец Робби Уильямс. Фото © Getty Images / Andreas Rentz

Певец Робби Уильямс. Фото © Getty Images / Andreas Rentz

А этот скандал уже постарались замять. Дело в том, что на коронационном концерте уже отказались выступать британские музыканты — поп-звёзды первой величины. Это такие исполнители, как Робби Уильямс, Элтон Джон, Гарри Стайлз и группа Spice Girls. Все они отклонили приглашение короля под предлогом того, что у них на это время уже запланированы концерты.

Карл III проглотил это оскорбление. А что поделать? На сегодня уже треть британцев выступают за упразднение британской короны, и протестные настроения лишь растут. Небогатый народ страны недоумевает: почему коронация устраивается за счёт налогов, а не оплачивается из карманов богатой династии Виндзоров, чьё богатство сегодня — миллиарды фунтов стерлингов? Состояние самого Карла оценивают в 1,8 миллиарда фунтов стерлингов. Так почему же британцы должны оплачивать коронацию, которая, по скромным оценкам, обойдётся бюджету страны в 100 миллионов фунтов стерлингов?

Авторы
Александр Лаврентьев
Александр Лаврентьев

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