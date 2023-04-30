Британский король Карл III на коронации наденет мантию деда — Георга VI

Король Великобритании Карл III войдёт на престол в мантии деда — Георга VI, — которой уже почти 90 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Одежды были сшиты в 1937 году и за последние 86 лет не использовались. Супруга Карла III королева-консорт Камилла на коронации предстанет в немного изменённой мантии Елизаветы II. На одеяние, которое было изготовлено в 1953 году, нанесли дополнительные элементы вышивки.