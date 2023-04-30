Британский король Карл III на коронации наденет мантию деда — Георга VI
Король Великобритании Карл III войдёт на престол в мантии деда — Георга VI, — которой уже почти 90 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Одежды были сшиты в 1937 году и за последние 86 лет не использовались. Супруга Карла III королева-консорт Камилла на коронации предстанет в немного изменённой мантии Елизаветы II. На одеяние, которое было изготовлено в 1953 году, нанесли дополнительные элементы вышивки.
"Впервые на коронационных одеждах изображены насекомые, в том числе пчёлы и жук, что отражает тему природы и окружающей среды и любовь их величеств к миру природы", — заявил представитель Букингемского дворца.
Коронация британского монарха состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Помимо основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.