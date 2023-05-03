Билеты на коронацию Карла III парламентарии разыграют в лотерею

Из-за дефицита приглашений на коронацию короля Великобритании Карла III британские депутаты решили разыграть билеты на мероприятие в лотерею. Об этом сообщает телеканал Sky News.

На коронацию, которая пройдёт 6 мая, хотели пригласить только 20 парламентариев 650-местной Палаты общин (нижней палаты) и 20 — из 777-местной Палаты лордов (верхней палаты). Депутатов возмутило такое количество приглашений, после чего их число увеличили вдвое. Также дали преференции депутатам-"безбилетникам": 400 народных избранников смогут разместиться вблизи въезда кареты с сувереном на территорию Вестминстерского аббатства.

Между тем обычные поклонники монаршего семейства уже разбивают палатки в центре Лондона. Такое количество приглашений огорчило многих членов кабинета министров. К тому же оговорено, что на место помазания нельзя с собой брать мужа или жену. Исключение сделано лишь для премьер-министра Риши Сунака и его супруги Акшаты Мурти.