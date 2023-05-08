"Первая леди Укаины": Букингемский дворец ошибся в приглашении Зеленской на коронацию

Букингемский дворец допустил ошибку в приглашении, которое отправил жене украинского лидера Елене Зеленской по случаю коронации британского короля Карла III. В тексте было неправильно написано название государства. Первая леди Незалежной выложила в "Твиттере" фото приглашения, и многие пользователи заметили, что в слове Ukraine пропущена буква r.

"Коронация Их Величеств короля Карла III и королевы Камиллы. По приказу короля графу-маршалу поручено пригласить первую леди Укаины присутствовать в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года", — так выглядел текст приглашения.

Сама же Зеленская, публикуя фото, подчеркнула, что приглашение "запомнится навсегда". Некоторые юзеры считают, что в старой английской скорописи, которой написан текст, буквы k и r могут сливаться в одну, из-за чего их сложно отличить друг от друга.