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8 мая, 13:06

"Первая леди Укаины": Букингемский дворец ошибся в приглашении Зеленской на коронацию

В приглашении Зеленской на коронацию Карла III нашли ошибку в слове "Украина"

<p>Приглашение, которое Букингемский дворец отправил Елене Зеленской. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskaUA/status/1655277969538002949/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ZelenskaUA</a></p>

Приглашение, которое Букингемский дворец отправил Елене Зеленской. Обложка © Twitter / ZelenskaUA

Букингемский дворец допустил ошибку в приглашении, которое отправил жене украинского лидера Елене Зеленской по случаю коронации британского короля Карла III. В тексте было неправильно написано название государства. Первая леди Незалежной выложила в "Твиттере" фото приглашения, и многие пользователи заметили, что в слове Ukraine пропущена буква r.

"Коронация Их Величеств короля Карла III и королевы Камиллы. По приказу короля графу-маршалу поручено пригласить первую леди Укаины присутствовать в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года", — так выглядел текст приглашения.

Сама же Зеленская, публикуя фото, подчеркнула, что приглашение "запомнится навсегда". Некоторые юзеры считают, что в старой английской скорописи, которой написан текст, буквы k и r могут сливаться в одну, из-за чего их сложно отличить друг от друга.

Карла III уличили в топтании по "украинскому флагу" на коронации

Карла III уличили в топтании по "украинскому флагу" на коронации

Напомним, король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В кульминационный момент церемонии духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Его Величества корону святого Эдуарда Исповедника.

Никита Осипов
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